2 Mahkum Firar Etti!

Mavi Kalem Pandemi Yurdu'nda polis gözetiminde bulunan mahkumlar Tugay Çetin ve Duran Gül dün akşam firar etti.

Elde edilen bilgilere göre mahkumların gece 01.30 sıralarında Mavi Kalem Pandemi Yurdu'ndaki demir korkulukları açarak kaçtı.

Mahkumların ikinci kattan çarşafları aşağıya sarkıtarak kaçtığı ifade ediliyor. Söz konusu mahkumların Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sonucu Merkezi Cezaevi’nden Mavi Kalem Pandemi Yurdu'na götürüldüğü aktarılırken yurtta halen 24 mahkum kalıyor.

Mavi Kalem Pandemi Yurdu'na mahkumların yerleştirilmesi sonucu güvenlik önlemleri alınmış yurdun camlarına demir korkuluklar takılmıştı.

Yurdun güvenliğini polisler ve gardiyanlar beraber sağlarken son zamanlarda dışarıda polis olmadığı gelen bilgiler arasında.

Söz konusu firar sonrası Mavi Kalem Pandemi Yurdu'nda bir güvenlik zafiyetinin olup olmadığı ise tartışılıyor.

Öte yandan Değirmenlik bölgesinde firar eden Tugay Çetin ve Duran Gül’ün bulunması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.