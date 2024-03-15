  • BIST 8823.39
  • Altın 2236.232
  • Dolar 32.2117
  • Euro 35.1308
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKANetanyahu, Hamas'ın son ateşkes teklifindeki taleplerini "akıl dışı" olarak nitelendirdi

2 marketin deposunda polis ekipleri tarafından toplam 2048 kilo kaçak et ele geçirildi

» »
2 marketin deposunda polis ekipleri tarafındantoplam 2048 kilo kaçak et ele geçirildi
2 marketin deposunda polis ekipleri tarafından toplam 2048 kilo kaçak et ele geçirildi

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre 14.03.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Girne ve Alsancak’ta faaliyet gösteren iki ayrı markette, Polis, Gümrük ve Rüsumat ile Veteriner Dairesi Ekipleri tarafından eş zamanlı ortak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, bahse konu marketlerin soğuk hava deposu içerisinde yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 1.987,7 kilogram dana eti ile 67.1 kilogram kuzu etinin kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen E.D.(E-38), M.S.H.(E-31) ve M.K.E.(E-31) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aracından hem tabanca hem de uyuşturucu madde çıktı!15 Mart 2024 Cuma 11:55
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Devlet, tüm gücüyle yanlış yapanların karşısında...15 Mart 2024 Cuma 11:49
  • En fazla yağışı Koruçam aldı15 Mart 2024 Cuma 11:49
  • Girne ve Alsancak’ta 2 tona yakın kaçak et ele geçirildi!15 Mart 2024 Cuma 11:48
  • TDP Genel Başkanı Çeler: Bir yıl içinde erken seçim olacak15 Mart 2024 Cuma 11:13
  • Maliye açıkladı... Beklenen ödeme yapılıyor...15 Mart 2024 Cuma 11:12
  • YÖDAK Başkanı Avcı istifa etti15 Mart 2024 Cuma 11:03
  • Eski Rum Yönetimi Başkanı Vasiliu hastaneye kaldırıldı15 Mart 2024 Cuma 10:51
  • DAÜ-SEN: Kalite standartlarını yükselterek tüm üniversiteleri yeniden akredite etmek gerek15 Mart 2024 Cuma 09:56
  • Döviz güne nasıl başladı?15 Mart 2024 Cuma 08:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti