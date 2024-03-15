2 marketin deposunda polis ekipleri tarafından toplam 2048 kilo kaçak et ele geçirildi

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre 14.03.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Girne ve Alsancak’ta faaliyet gösteren iki ayrı markette, Polis, Gümrük ve Rüsumat ile Veteriner Dairesi Ekipleri tarafından eş zamanlı ortak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, bahse konu marketlerin soğuk hava deposu içerisinde yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 1.987,7 kilogram dana eti ile 67.1 kilogram kuzu etinin kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen E.D.(E-38), M.S.H.(E-31) ve M.K.E.(E-31) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.