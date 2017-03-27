2 Milyon 400 bin TL'lik residans...

Üst düzey bir siyasinin, Girne’de Sky Sea Tower şirketinden 2 Milyon 400 bin lira değerinde süper lüks bir residans satın alması, gündeme bomba gibi düştü.

Taner ULUTAŞ/Detay Kıbrıs

Denetim ve hesap sorma mekanizmasının olmadığı KKTC’de, nerden buldun yasasının olmaması birçok soruşturulması gereken olayın gizli kalmasına neden oluyor.

Siyasette etkin olan birçok ismin, mal varlıkları vatandaşlar arasında tartışılmaya devam ederken, ‘Nerden buldun yasasının’ tüm söylentilere karşın çıkartılmaması da dikkat çekiyor.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun, hatırlanacağı üzere Ekim 2011’de HSBC bankasının Mağusa ve Lefkoşa şubelerindeki değişik hesaplarda toplam 2 milyon 126 bin TL’lik mevduatının tespit edilmesi sonrasında, olay soruşturulmadan kapatılmış ve sonrasında da, LTB’nin 3 Milyonluk hesabı küllenmeye bırakılmıştı.

Meclisin gündemini uzun süre meşgul eden Ejder Aslanbaba’nın iddia ettiği rüşvet olayı sonrasında birçok siyasi erkin, dudak uçuklatan malları da gündemdeki yerini korurken KKTC’de siyasete ve siyasetçiye olan güven de erozyona uğruyor.

Tüm bu iddiaların soruşturulmadan kapatılması veya zamana bırakılması birçok siyasinin korkusuzca hareket etme fırsatı verirken, bu kez üst düzey bir siyasinin, Girne’de “Sky Sea Tower” şirketinden 2 Milyon 400 bin lira değerinde süper lüks bir residans satın alması, gündeme bomba gibi düştü.

Uzun süre siyasetten başka hiçbir işle iştigal etmeyen üst düzeye siyasetçinin, Girne’nin lüks bir semtinde, 2 Milyon 400 bin Türk Lirası değerinde residans satın alması dikkat çekerken, vatandaş bu değirmenin suyunun nereden geldiğini merak ediyor.

Satın aldığı rezidansın nasıl alındığı vatandaş tarafından sorgulanırken, ‘Nerden buldun yasasının’ çıkartılmasının da artık şart olduğu dile getiriliyor.

Siyasetçilere şart koşulan mal bildiriminin günümüz şartlarında, yetersiz kaldığına da vurgu yapılırken, rezidans için ödenen paranın kaynağının ortaya çıkarılmasının Meclis’teki tüm partilerin boynunun borcu olduğu belirtiliyor.

Meclis’te siyasetçilerin, siyasete girip çıkarken mal varlığını araştıran bir komite kurulmasının da önemine vurgu yapılırken, siyasetçilerin zan altında kalmasını önleyecek veya hesap vermesini sağlayacak ‘Nerden buldun yasasının ‘ çıkartılmasının da zamanının geldiği belirtiliyor.