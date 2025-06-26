  • BIST 9395.39
  • Altın 4264.715
  • Dolar 39.7767
  • Euro 46.6692
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

2 milyon Euro’yu aşan 15 yeni hibe desteği

» »
Avrupa Komisyonu, Kıbrıs genelindeki sivil toplum örgütlerinin (STÖ) faaliyetlerini desteklemek amacıyla toplam tutarı 2 milyon Euro’yu aşan 15 yeni hibe desteği verdi.
2 milyon Euro’yu aşan 15 yeni hibe desteği

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu, alınan 69 başvurunun değerlendirilmesinin ardından, Haziran ayı içerisinde Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Hibe Programı kapsamında 2 milyon Euro’yu aşan bir bütçe ile 15 hibe desteği verdi. 28 Kıbrıslı STÖ yararlanıcısı bulunan projeler önümüzdeki 15 ila 30 ay içerisinde uygulanacak.

Projelerin altısı iki toplumlu olup Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum STÖ’ler tarafından ortaklaşa uygulanacak.

Açıklamaya göre, projelerin kapsadığı temel alanlar şunlar:

“Çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma, uzlaşma, güven oluşturma ve sivil toplumun çözüm sürecine katılımının teşvik edilmesi, kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına destek, gençlik hakları savunuculuğu, sağlık hakları, hayvan hakları, sivil toplum örgütleri için elverişli ortamın iyileştirilmesi”

2007 yılından bu yana, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında STÖ'lere yaklaşık 23 milyon Euro hibe tahsis edildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sığınak tatbikatı düzenlenecek26 Haziran 2025 Perşembe 13:51
  • Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası icra edildi26 Haziran 2025 Perşembe 12:30
  • Özersay: Bedelli askerlik yasası Meclis kapanmadan çıkmalı26 Haziran 2025 Perşembe 12:28
  • Rum basını: Beşli görüşmenin tarihinin Türkiye yüzünden belirlenemediği iddia edildi26 Haziran 2025 Perşembe 12:26
  • Hasipoğlu, AKPA Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargosunu gündeme taşıdı26 Haziran 2025 Perşembe 11:08
  • Öztürkler: Rum yargısı siyasi iradenin baskısı altında26 Haziran 2025 Perşembe 11:06
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Kişi Tespit Edildi26 Haziran 2025 Perşembe 10:59
  • Alsancak’ta Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Direğe ve Ağaca Çarptı26 Haziran 2025 Perşembe 10:52
  • Erhürman: TDP’den olumsuz karar çıksa bile birlikte yönetim şiarımız değişmeyecek26 Haziran 2025 Perşembe 10:44
  • Güzelyurt’ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı26 Haziran 2025 Perşembe 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti