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2 milyon talihlisi vatandaştan örnek olunacak davranış!

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Şanslı vatandaş, 2 milyon TL ile birlikte 5 de teselli ikramiyesi kazandı.
2 milyon talihlisi vatandaştan örnek olunacak davranış!

20 Temmuz özel çekilişinde 2 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan şanslı vatandaş, bugün ikramiyesini aldı.

Pİyangolar Birimi'nden verilen bilgiye göre, 20 Temmuz tarihli özel çekilişte "19696" numaralı bilete isabet eden 2 milyon TL, ismini vermek istemeyen vatandaş tarafından bugün teslim alındı.

Şanslı vatandaş, 2 milyon TL ile birlikte 5 de teselli ikramiyesi kazandı.

Şanslı bilet, Girne bayisi Meriç Bahadi tarafından satıldı.

 

-"Örnek olunacak davranış"

2 milyon TL ile 5 adet de teselli ikramiyesi kazanan vatandaş ikramiyesini alırken teşekkür ederek yapacağı yardımlardan da söz etti.

KKTC’yi Avrupa’da temsil edecek bir sporcuya sponsorluk, KKTC Umut Derneği’nden 30 çocuğun ihtiyaçlarını karşılama ve Lefkoşa ile Gönyeli Hayvan Barınaklarına bağış yapacağının sözünü veren vatandaş, bu yardımların herkese örnek olmasını dileyerek ayrıldı.

 

-"Resmi siteden biletlerinizi kontrol etmeden atmayın"

Açıklamada ayrıca, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilineceği ve resmi adresten biletlerin kontrol edilmeden atılmaması gerektiği vurgulandı.

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