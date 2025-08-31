  • BIST 11288.05
30 Ağustos 2025 çekilişinde 2 milyon TL'lik büyük ikramiye, '32591' numaralı bilete isabet ederek devretti.
2 milyon TL devretti: 15 Eylül’de 4 milyon TL!

30 Ağustos 2025 çekilişinde 2 milyon TL’lik büyük ikramiye, ‘32591’ numaralı bilete isabet ederek devretti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 30 Ağustos 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 2 milyon TL’lik büyük ikramiye “32591” numaralı bilete isabet ederek devretti.

 

15 Eylül’deki çekiliş ‘çıkana kadar’

15 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek olan ve çıkana kadar çekiliş konseptiyle yapılacak çekilişte büyük ikramiye 4 milyon TL olacak. 15 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan çekilişin bilet fiyatları 250 TL’den ve yarından itibaren satışa sunulacak.

