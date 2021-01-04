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2 Milyon TL'lik ikramiye teslim alındı!

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Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2020 tarihli çekilişinde 2 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.
2 Milyon TL'lik ikramiye teslim alındı!

Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2020 tarihli çekilişinde 2 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, Yılbaşı Özel çekilişinde 2 Milyon TL’lik rekor ikramiyenin talihli adına Limasol Türk Kooperatif Bankası Mağusa Şube Müdürü Pembe Hürmek tarafından bugün teslim alındığı açıklandı. ‘030936’ numaralı büyük ikramiye bileti Mağusa bayilerimizden Önay-Bayram Solak tarafından satılan bilete isabet ettiği belirtildi. İkramiyeyi banka yetkililerine teslim ederken konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev; kazanana iletilmek üzere sağlıklı günlerde kullanması temennisinde bulundu. Yıldızev ayrıca 250 Bin TL’lik ikramiyenin de bugün Lefkoşa bölgesi sakinlerinden bir vatandaşımız tarafından teslim alındığını açıkladı.

‘Halkımıza teşekkür ederiz’

İkramiye teslimi ardından konuşan Yıldızev, 15 Kasım ve Yılbaşı özel çekilişlerinde rekor bilet satıldığından dolayı tüm halkımıza devlet piyangosuna gösterdikleri yoğun ilgiden ve birime duydukları güvenden  dolayı teşekkür ettı. 15 Kasım özel çekilişinde 100 Bin adet bilet basıldığını ve tümünün tükendiğini söyleyen Yıldızev, Yılbaşı Özel Çekilişinde 200 Bin adet bilet basıldığını ve bunlardan 190 Bin 75 adetinin satıldığını belirtti. Gerçekleştirilen bu satış için hem şubelerde çalışanların hem de bayilerimizin canla başla çalıştığına vurgu Yapan Yıldızev, emeği geçen herkese de teşekkürlerini iletti.

15 ve 30 Ocak Çekilişleri ÇIKANA KADAR

Yılbaşında dağıtılan rekor ikramiyenin ardından sıradaki çekilişlerin 15 ve 30 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceğine vurgu yapılan açıklamada 400 Bin TL’lik büyük ikramiyenin çıkana kadar çekileceği ve biletlerin satışta olduğu da vurgulandı.

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