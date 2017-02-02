2 milyon yıllık kalıntı!

Lefkoşa kazasına bağlı Tseri yöresinde 2 milyon yıllık beyaz köpekbalığı ve kaplan köpekbalığı dişi kalıntıları bulundu.

Fileleftheros’un haberine göre, bölgenin fiziki tarihini gösteren nadir paleolitik ve paleozoik buluntuların 2 milyon yıl önce bölgenin, deniz yüzeyinin birkaç kilometre altında olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

Haberde, beyaz köpekbalığı dişlerinin 2008 yılında aynı bölgede, birbirlerinden birkaç metre uzakta bulunduğuna, dişlerin aynı köpekbalığına ait olduğuna ve buluntuların 2 milyon yıllık olduğunun yurtdışında yapılan incelemelerle saptandığına işaret edildi.

Habere göre, kaplan köpekbalığı dişinde, kömürleşmiş balina kemiği kalıntısı bulunduğundan, köpekbalığının bir balinaya saldırdığı düşünülüyor.