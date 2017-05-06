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2. MS Kampı 8-11 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor

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2. MS Kampı 8-11 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor
Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, MS hastalarının uzmanlarla buluşmasını sağlayacak, aynı zamanda sosyal yaşantılarına ve rehabilitasyonlarına yönelik aktivitelerin yer alacağı 2. MS Kampı’nı düzenliyor

Lapta Gençlik Kampı’nda yapılacak kamp, 8 Mayıs Pazartesi başlayıp, 11 Mayıs Perşembe günü sona erecek.

 

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 15 MS hastasının katılacağı kamp sırasında Lefke Avrupa Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan 3 öğrenci de gönüllü olarak hastalara yardımcı olacak.

Kamp süresince hastalar, Nörolog Dr. Sıla Usar İncirli, Nörolog Dr. Ferda Selçuk Muhtaroğlu, Fizyoterapist Yard. Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız, Fizyoterapist Yard. Doç. Dr. Gülbin Ergin, Fizyoterapist Musa Muhtaroğlu, Diyetisyen Nezire İnce, Uzman Psikolog Sevil Hançerli ve hemşire Firdevse Gıral Bladanlı ile buluşup MS’le ilgili değişik konularda bilgi edinme imkanını bulacak.

Kampta eğitici aktivitelerin yanı sıra spor, refleksoloji, mandala çalışması, müzik dinletisi ve tombala çekilişi de yer alacak. Kampa katılacak MS hastaları, “Barıştık” adlı şiir kitabından elde edilecek tüm geliri derneğe bağışlayan Avukat Gözde Özerk Genç ile buluşma şansını da yakalayacak.

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği Başkanı Sibel Hançerli, kampın birincisinin AB tarafından finanse edilen, Naci Talat Vakfı tarafından yürütülen “Sesini Yükselt-Haklarını Savun” projesi kapsamında derneğin aldığı hibe ile Ekim 2016’da yapıldığını hatırlatarak, “İmzaladığımız protokol çerçevesinde ikinci kampımızda konaklama ve yemekler Gençlik Dairesi tarafından ücretsiz olarak sağlanacak. Üye aidatı olmayan derneğimizin bütçesi bağışlardan oluşuyor. Diğer giderler de derneğin kendi bütçesinden karşılanacak” diye konuştu.

MS Kampı’nın hem moral hem de bilgilendirme açısından hastalara çok yararlı olduğunun altını çizen Hançerli, kampı yılda iki kez düzenlemeyi amaçladıklarını belirtti.

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