2 Nijeryalı,birinden şiddet ve tehditle 500 dolar aldı

Gazimağusa’ da sakin üniversite öğrencisi C.O.A ve M.A.A isimli Nijerya uyruklu iki kişi, bir başka Nijerya uyruklu şahsı şiddet kullanarak ve tehdit ederek banka hesaplarına 500 dolar para aktarılmasını sağladıkları iddiasıyla polis tarafından tutuklandılar.

Zanlılar bugün 3.12.19 tarihinde soygun, şiddet tehdidi ve mülke tecavüz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. İddia makamı adına yemin altında şahadet veren tahkikat memuru Mustafa Çebi, olayla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

Çebi şahadetinde, zanlıların 2.12.19 tarihinde Gazimağusa’da, dediklerini aktardı. Şikâyetçi Nijerya uyruklu I.A nın evine giderek adı edilene hitaben “ sen zenginsin, bize para vereceksin, vermezsen seni öldüreceğiz ve rahat bırakmayacağız” diyerek 500 dolar talep ettiklerini aktardı. Müştekinin yanında parası olmadığını beyan etmesi üzerine zanlıların banka hesap numarası vermek suretiyle huzurlarında hesaplarına müşteki tarafından 500 dolar aktarma işlemi yapıldığını belirten Çebi, zanlıların şikâyet üzerine 3.12.19 tarihinde tutuklandıklarını söyledi.

İncelenen kamera görüntülerinde meseleyle bağlantılı olduğuna inanılan bir başka kişinin zanlıların yanında olduğunun belirlendiğine değinen Çebi, bu kişinin de aranmakta olduğunu belirttikten sonra tahkikatın selameti açısından zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.