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2 ölüm, 140 pozitif vaka.. 3 günde 9 ölüm!

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"Toplam 11.554 test yapıldı, 108'i yerel 140 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 173 kişi taburcu edildi"
2 ölüm, 140 pozitif vaka.. 3 günde 9 ölüm!

“Toplam 11.554 test yapıldı, 108’i yerel 140 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 173 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.554 olup, 108’i yerel 140 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 173 kişi taburcu edilmiştir.

7 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 108 kişi ise yerel vakadır.

49 kişi Lefkoşa, 28 kişi Girne, 24 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

29 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.554

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 140

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25

Yerel Vaka Sayısı: 108

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 173

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .418.344

Toplam Vaka Sayısı: 16.151

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.855

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2241

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1985

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 126

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 59

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 61

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 384

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 360

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3572

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 41.386

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