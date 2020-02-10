2. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film Parasite: Bir gecede 4 ödül

92. Akademi Ödülleri sahiplerini buluyor. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen ödül töreninde 'En İyi Yönetmen' ödülü Parasite filmiyle Bong Joon-Ho oldu. En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix'in oldu.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 92. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Güney Kore yapımı 'Parazit' (Parasite), ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film ödülüyle Oscar tarihine geçti.

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Phoenix, Joker ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı

Öte yandan 'Judy' filmi ile 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Renee Zellweger kazandı.