  • BIST 1.398
  • Altın 471,341
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,9422
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKoronavirüs önlemlerine ilişkin yeni kararlar açıklandı!

2 oturma bankına çarpıp sırra kadem bastı

» »
2 oturma bankına çarpıp sırra kadem bastı
2 oturma bankına çarpıp sırra kadem bastı

Gazimağusa dün akşam Anıt Çemberi karşısında bulunan 2 oturma bankına çarpan araç sırra kadem bastı.

Mağusa Anıt Çemberi karşısındaki 2 oturma bankına çarpıp kaçan araç polis tarafından aranıyor.cs56.png

Çevrede bulunan kameraları takibe alan polis banklara çarpıp kaçan aracı çevredeki kamera görüntüleri sayesinde en kısa sürede bulunacağını belirtti.

Gece sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle yolların boş olması araçların da sürat yapmasına sebep veriyor ve bu tür kazaların olması da kaçınılmaz hale geliyor.c5s9.png(MHA)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Charter sefer sayıları 6'ya çıkarılıyor02 Mayıs 2021 Pazar 14:18
  • KTAMS Başkanı Bengihan'dan güzel haber02 Mayıs 2021 Pazar 14:13
  • Filiz Besim: “Bir toplum, bir tarih ve bir kültür yok edilmeye çalışılıyor”02 Mayıs 2021 Pazar 13:11
  • TKÖD: Yollarımızdaki can güvenliğimiz için Devletin niyet ve kararlığı olmalıdır02 Mayıs 2021 Pazar 12:46
  • Arıklı: Elektiriğe Zam Yapmamak İçin Bütün Yolları Deniyoruz02 Mayıs 2021 Pazar 12:38
  • Kokainden bir tutuklama daha02 Mayıs 2021 Pazar 10:55
  • Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden bayram ve anneler günü kermesi02 Mayıs 2021 Pazar 10:51
  • 14 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden işlem yapıldı02 Mayıs 2021 Pazar 10:20
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak02 Mayıs 2021 Pazar 09:29
  • Oktay: Kıbrıslı Rumlar gerçekten de masaya yeni bir teklif getirmediler02 Mayıs 2021 Pazar 09:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti