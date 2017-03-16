2 özel etap daha organizasyona dahil edildi!

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) ev sahipliğini üstlendiği ve bu yıl 16,17,18 Haziran’da yapılması planlanan Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) ile Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın (MERC) bir ayağı olan Kıbrıs Rallisi kapsamındaki seyirci özel etabı çalışmal

Kuzey Kıbrıs Touring Otomobil Kurumu (KKTOK) Koordinatörlüğünde dördüncüsü yapılacak olan Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) ve Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın (MERC) Lefkoşa seyirici özel etabının geçmiş yllarda başarılı bulunması nedeni ile bu yıl Balıkesir ve Vadili seyirci özel etapları da organizasyona dahil edildi.

Bu amaçla bugün LTB’nin organizasyonunda geniş katılımlı bir koordinasyon toplantısı düzenlendi . Toplantıda Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enformasyon Dairesi, Spor Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı, Lefkoşa Kaymakamlığı, Değirmenlik Belediyesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, LTB Meclis üyeleri, ilgili LTB şubeleri, Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu yetkililerinin yanı sıra LTB Başkanı Mehmet Harmancı’da hazır bulundu.

Toplantının başında konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 2014 yılından itibaren Lefkoşa’ya büyük hareketlilik kazandıran, Avrupa Ralli Şampiyonası ile Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın bir ayağı olan Kıbrıs Rallisi’ne ev sahipliği yapmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu ifade etti. Kurumlararası işbirliği ve dayanışma ile 3 kez gerçekleştirilen rallinin bir kez daha güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyduğunu belirten LTB Başkanı Harmancı, özellikle Karayolları Dairesi’nin mutlaka organizasyona katkı sağlaması gerektiğinin altını çizdi. Toplantıya katılan tüm yetkililere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Harmancı, bu yıl da organizasyonun sorunsuz geçmesi için LTB olarak her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.