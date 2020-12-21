  • BIST 1.408
  • Altın 470,965
  • Dolar 7,6760
  • Euro 9,3544
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8’i yerel 19 vaka

2 Pozitif vaka sonrası EKOR UN ÜRÜNLERİ faaliyetlerini durdurdu!

» »
Gazimağusa'da faaliyet gösteren EKOR UN ÜRÜNLERİ Tedbir amaçlı faaliyetlerini durdurdu!
2 Pozitif vaka sonrası EKOR UN ÜRÜNLERİ faaliyetlerini durdurdu!

Gazimağusa'daki Ekor Un Ürünleri Sanayi Ltd. gıda alanında hizmet veren köklü kuruluşlardan biri olan ciddiyetle durduğu kurallar ve Sağlık Bakanlığı'nın işletmelere yönelik alınmasını istediği tedbirlere uyarak tedbir amaçlı faaliyetlerine ara verme kararı aldı.

Kasap reyonu ve ambarda çalışan iki kişinin test sonuçları pozitif çıktığı ve tedbir amaçlı faaliyetlerine ara verildiği açıklandı.

Ekor Un Ürünleri Sanayi Ltd'nin yaptığı açıklamada: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele için şubelerimize konuk ettiğimiz siz değerli müşterimizin ve EKOR bünyesindeki tüm çalışanlarımızın sağlığını çok önemsiyoruz. Son günlerde artan vakalar nedeniyle Gıda sektöründe yıllardır hizmet veren kuruluşlardan biri olarak, üzerimi düşen sorumluluğun bilincinde olarak bazı tedbirler alıyoruz. Bu ülkede yaşayan bireyler olarak herkesin tedbi alması ve dikkat etmesi durumunda kısa sürede olumlu sonuçlar alınabileceğini geçmişte gördük. Bu doğrultuda ayırt etmeksizin Fırın, Pastane, Dağıtım, Restoran ve Satış Noktalarımız da dahil tüm birimlerim 21 Aralık 2020 tarihi itibari ile geçici bir süre için kapatıyoruz. Birinci önceliğimiz bütün çalışanlarımızın PCR testlerini eksiksiz yaptırılması ve kendilerini aileleri ile birlikte izole etmesidir. Evlerden dışarıya çıkılması zorunlu haller durumunda maske, eldiven ve sosyal mesafe kurallar çerçevesinde hareket edeceğiz. Aynı zamanda işletmelerimiz içerisindeki her alanda gerekli ilaçlama işlemleri yapılacak. Sonrasında da maksimum hijyen önlemleri altındaki belirli sayıda çalışanımızın, vardiyalı sistemle çalışma gün ve saatlerini minimumda tutarak, siparişlerinizi sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Bu nedenle teslimat konusunda eksiklikler yaşanabilecek olup, bunu anlayışla karşılamanızı ümit ediyoruz.

Gelişmeler ışığında halkımızın olası acil ihtiyacına göre tüm operasyonlarımızı hızla yeniden şekillendirebileceğimizi bilgilerinize sunar, hepimizin sahip olduğu toplumsal bilinç ile bu zorlu günleri en kısa sürede birlikte aşacağımıza olan inancımızı belirtmek isteriz. Bu kararı almamızdaki en önemli neden çalışanlarımızın ve sizlerin sağlığını korumak, aynı zamanda virüsün yayılma hızının önüne geçmektir.

Kasap reyonu ve ambarda çalışan iki kişinin test sonuçları pozitif olup tedbir amaçlı faaliyetlere ara verme kararı aldık. EKOR ailesi olarak bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inancımız tamdır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa’da metrekareye 85 kg yağış düştü28 Kasım 2020 Cumartesi 23:08
  • Mağusa'da araç yaya çarpıp kaçtı!28 Kasım 2020 Cumartesi 23:05
  • CTP Gençlik Örgütü Mağusa Başkanı Hasan Can Sermet oldu25 Kasım 2020 Çarşamba 08:50
  • Gazimağusa'da hırsızlık22 Kasım 2020 Pazar 11:03
  • Gazimağusa Belediyesi maske dağıtıyor20 Kasım 2020 Cuma 18:58
  • Mağusa'da araç B1 marketin içine girdi!19 Kasım 2020 Perşembe 12:27
  • Gazimağusa Belediyesinde yangın Eğitimi ve tatbikat yapılıyor17 Kasım 2020 Salı 16:08
  • Kapılı Maraş'ta törende Kıbrıs Gazisi 2 metre çukura düştü hastaneye kaldırıldı15 Kasım 2020 Pazar 20:01
  • 7 kişinin Mağusa'da onaylı olmayan Liman'dan giriş yaptığı tespit edildi15 Kasım 2020 Pazar 12:05
  • Kapılı MARAŞ Pazar günkü PİKNİĞE hazırlanıyor (VİDEO)12 Kasım 2020 Perşembe 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti