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2 saat içerisinde iki ayrı yeri kundakladılar

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2 saat içerisinde iki ayrı yeri kundakladılar
2 saat içerisinde iki ayrı yeri kundakladılar

Limasol’da dün 2 saat arayla 2 ayrı kundaklama olayı yaşandığı bildirildi.

Politis gazetesi, Limasol’da bulunan bir restoranın dün sabaha karşı kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandığını ve çıkan yangında, restoranın tamamen yanarak 800 bin Euro’luk hasar meydana geldiğini yazdı.

Haberde, bu olaydan iki saat sonra ise 33 yaşındaki bet ofis sahibi Rum’un aracının kimliği belirsiz şahıslarca kundaklandığı belirtildi.

FOTO: ARŞİV

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