2 Sarhoş Girne'de olay çıkardı

Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
05.06.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne’de Şehit Fehmi Ercan Sokak’ta, E.E.K.(E-24) 257 miligram alkollü içki tesiri altında ve İ.T.(E-25) 105 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikleri sırada suçüstü tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.
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