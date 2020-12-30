2 Sendika grev ve eylem hakkını kullanmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı

KTÖS ve KTOEÖS ortak açıklama yayınladı:

Sendikalarımızın 29 Aralık 2020 Salı günü Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmede güncel durum göz önüne alınarak okul sağlığı, toplum güvenliği konularında uzlaşıya varılmış fakat Bakanlar Kurulu tarafından reddedilmiştir. UBP-DP-YDP hükümeti belli ki baronların, kumarhanelerin üç-beş büyük sermayedarın sözcülüğünü yapmaya soyunmuştur. Bilimsel olmayan yöntemler, uydurulmuş verilerle kararlar alınarak TOPLUM SAĞLIĞI-GÜVENLİĞİ TAMAMEN RİSKE ATILMAKTADIR.

Bu saatten sonra Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu LAĞV EDİLMİŞ görünmektedir.

Toplumumuzun içinden geçtiği zor durumu hafifletmek adına dayanışma ve işbirliği ile eşitsizlikleri azaltmaya çalışıyoruz. Okullarımızda idarecilerimiz, öğretmenlerimiz olağanüstü çaba sarf ederek yapılmayan, eksik bırakılan, ihmal edilen, geçiştirilenleri toparlamayı çabalıyoruz.

1. Karantinalı girişler ve süreleri ile ilgili sürekli bilimsel olmayan uygulamalar yapılmaktadır;

2. Hükümetin hala okullar için BULAŞ TEMAS PROTOKOLÜ YOKTUR. Vakalar artmış fakat vakalar karşısında ne yapılması gerektiğini bilen yoktur;

3. Sinsice ve hızla okullarda bulaş artarken tespitleri ortaya çıkaracak olan RANDOM USÜLÜ dahi planlı PCR test uygulaması yoktur;

4. POZİTİF VAKALAR OKULLARDA hızlıca yayılırken vakalar doğru takip edilmemekte, temaslıların tümü ortaya konulamamakta, bir gün sonra temaslı ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİLER bir araya getirilmektedir;

5. Dersanelerde, kurslarda, taşımacılıkta, törenlerde, deneme sınavlarında... A-B diye ayrılan gruplar sürekli bir araya getirilmekte, denetlenmemektedir;

6. Vakalar artmasına rağmen, TEMİZLİK, HİJYEN, ÖNLEMLER tamamen okullardaki olanaksızlıklara terk edilmiştir. Ekstra hiç bir önlem yoktur, okulların bütçesi yoktur;

7. RİSK GRUBUNDAKİ öğretmen, öğrenci ve aileler tamamen yalnız bırakılmıştır.

8. Aşı ve pandemi hastahanesi belirsizliği sürmektedir;

9. Olası kapanmada uzaktan eğitim için hazırlıkların hiçbiri tamamlanmamıştır.

Hükümet, okullarımızda sağlık ve güvenliği unutmuş,

Sağlık Komitesi üzerinden politika yapmaya başlamıştır.

Okul sağlığı ve güvenliğinin korunamaması

toplum sağlığının tamamen terk edilmesi anlamı taşımaktadır.

Panik ve Güvensizlik had safhadadır!

Bulaş-Temas ekibi vakalara ulaşamamaktadır.

Veliler kendi tedbirlerini almaya başlayarak çocuklarını okullara göndermez duruma gelmiştir.

· Bu dönemin toparlanması, anlaşılır bir sağlık ve güvenlik politikasının ortaya konması için,

· Vakaların tekrar kontrol edilir noktaya gelmesi için,

· Hükümetı̇ ve Eğitı̇m Bakanlığını uyarmak için,

· Gerekli adımların derhal atılması için,

· Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumak için,