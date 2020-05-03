2.SİNEVİZYON Uluslararası Kısa Film Festivali’ne Kuzey Kıbrıs’tan 3 film başvurdu

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği, bu düzenlenecek 2.SİNEVİZYON Uluslararası Kısa Film Festivali’ne başvuru sürecinin geçtiğimiz gün tamamlandığını; geçen yıl hiç başvuru yapılmayan Kuzey Kıbrıs’tan, bu yıl için 3 kısa filim başvurusu yapıldığını açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sene, merkezi Antalya’da bulunan Uluslararası Şehirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yüksel ile Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müge Günay tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, bu yıl ilk kez “2 Ülke Tek Festival” sloganı ile ödüllü kısa film festivali gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler aktarıldı:

“Bu yıl, ilk üçe girmeyi başaran yönetmenlerimize para ödülü ve plaket takdim edilecektir. Ancak üzülerek paylaşmak isteriz ki, içinde bulunduğumuz süreç, Covit-19 pandemisi nedeniyle, yurtdışından başvuru yapan ve olası ilk üçe girmesi durumunda, yapılacak olan Gala programı ve film gösteriminde, yönetmenleri adamızda ağırlayamayacağız. Ödül kazanan yönetmenlerin plaket ve para ödülünü taraflarına ulaştıracağız.”

2. SİNEVİZYON Uluslararası Kısa Film Festivali’nin bu yılki jüri üyeleri ise şöyle:

“Erhan Vechi – Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği Yönetim Kurulu & Kurucu Üyesi,

Şafak Yolcu – Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği Yönetim Kurulu & Kurucu Üyesi,

Enver Hoca – Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği Yönetim Kurulu & Kurucu Üyesi,

Bülent Yüksel – Uluslararası Şehirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı,

Sultan Aktuna – Uluslararası Şehirler Derneği Üyesi olarak belirlenmiştir.”

31 Ağustos 2020’de yarışmaya başvuran ve derece alan filmlerin yanı sıra, gösterim programı da açıklanacak.