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2. Sinevizyon uluslararası kısa film festivali'nin ilk gösterimi antalya’da yapıldı. Kktc gösterimi 12 Eylül’de…

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2. Sinevizyon uluslararası kısa film festivali'nin ilk gösterimi antalya’da yapıldı. Kktc gösterimi 12 Eylül’de…
2. Sinevizyon uluslararası kısa film festivali'nin ilk gösterimi antalya’da yapıldı. Kktc gösterimi 12 Eylül’de…

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği ile Antalya merkezli Uluslararası Şehirler Derneği’nin ortak düzenlediği  2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ilk gösterimi Antalya’da yapıldı. 

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği Başkanı Müge Günay’ın verdiği bilgiye göre iki dernek arasında imzalanan protokole istinaden ortak gerçekleşen 2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ilk gösterimi Antalya’da Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde 
KKTC Antalya Başkonsolosluğu Eğitim- Kültür Ataşesi Mehmet Savaş Kortay, Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü  Bora Gürdere, protokol, dernek başkanları ve sinemaseverlerin katılımıyla yapıldı.

Festivalin Lefkoşa gösterimi 12 Eylül Cumartesi günü Lefkoşa AKM'de gerçekleştirilecek.

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