2 Suriyeli kaçak yakalandı

Alayköy’de yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaparken yakalanan Suriye uyruklu Ahmed Alkhani ile Muhammed Şetuh dün mahkemeye çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Serkan Numan, 22 Mart 2021 tarihinde saat 20.05 raddelerinde Alayköy’de birinci derece askeri yasak bölge olan 49. Piyade Alayı birinci Piyade Taburu civarından yasal olmayan yoldan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmek üzereyken yakalandıklarını söyledi. Polis, görevli askerler tarafından yakalanan iki zanlının mahkeme emriyle tutuklandığını ifade etti. Zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların davalarında hazır olması maksadı ile 15 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.