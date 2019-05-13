2 takla atıp tavanı üzerinde durabildi: 1'i ağır 2 yaralı

Buugün saat 10.00 sıralarında Güngör – Haspolat anayolu 6-7. Kilometreleri arasında Haspolat istikametine doğru seyreden Burhan GÖMÜÇ(E-25) yönetimindeki ES 696 plakalı Mersedes marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp 2 takla attıktan sonra anayol içerisinde tavanı üzerinde ters bir şekilde durdu
.Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Burhan GÖMÜÇ kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı
ES 696 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet AKKOYUNCU(E-23) hafif şekilde yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi acil serviste müşahede altına alındı
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