  • BIST 86.101
  • Altın 252,756
  • Dolar 6,1036
  • Euro 6,8667
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

2 takla atıp tavanı üzerinde durabildi: 1'i ağır 2 yaralı

» »
2 takla atıp tavanı üzerinde durabildi: 1'i ağır 2 yaralı
2 takla atıp tavanı üzerinde durabildi: 1'i ağır 2 yaralı

Buugün   saat 10.00 sıralarında Güngör – Haspolat anayolu 6-7. Kilometreleri arasında Haspolat istikametine doğru seyreden Burhan GÖMÜÇ(E-25) yönetimindeki ES 696 plakalı Mersedes marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp 2 takla attıktan sonra anayol içerisinde tavanı üzerinde ters bir şekilde durdu

.Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Burhan GÖMÜÇ kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı

ES 696 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet AKKOYUNCU(E-23) hafif şekilde yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi acil serviste müşahede altına alındı 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS yarın Koro ve Orkestra Şöleni düzenliyor13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:50
  • KTSO, hükümet en erken zamanda kurulmalı13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:42
  • Haftalik Trafik Raporu: 63 trafik kazasında 32 kişi yaralandı13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:02
  • Kelle:”Tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi, ekonomiye katkıyı düşürüyor”13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:53
  • Elcil: Bu senaryo bize hiç yabancı değildir13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:33
  • Kumarhanede hırsızlık13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:08
  • Gençlik Çalıştayı başladı13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:06
  • Meclis toplantısı tamamlandı, yarınki birleşim ertelendi13 Mayıs 2019 Pazartesi 11:49
  • Gençlik ateşi Atatürk Anıtı’nda yakıldı13 Mayıs 2019 Pazartesi 11:36
  • Erhürman: “Hükümet nasıl kurulacak, kimler arasında kurulacak tartışmaları ile vakit kaybetmeye yer olmayan bir dönemdeyiz”13 Mayıs 2019 Pazartesi 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti