2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Katliamında yaşamını yitirenler anıldı

Alevi Kültür Merkezi'nin Açıklaması:

2 Temmuz 1993'te Sivas'ta katledilerek yaşamını yitiren canları her yıl olduğu gibi bu yıl da andık. Alevi Kültür Merkezi olarak bizler o kara günü unutmadık ve yapılan katliamı kınayıp, yitirdiğimiz canları andık. Sivas Madımak'ta 1993’te 33 canı yakarak katleden zihniyetini lanetleyip unutmadığımızı ve asla unutturmayacağımızı bir kez daha haykırdık. Anma etkinliğinde Mayıs-Temmuz 1980 yılında Çorum’da gerçekleşen katliamlamda yaşamını yitiren 57 can da aynı duygularla anıldı ve katliamı yapanlar lanetlendi.

Alevi Kültür Merkezi Cemevi Ve Kültür Kompleksinde gerçekleştirilen anma programı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Programda Kerbeladan günümüze yaşamını yitiren tüm canlar için saygı duruşunun ardındana Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Cengiz Demir bir konuşma yaptı. Genel Başkan Cengiz Demir konuşmasında; Madımak’ta, Maraş’ ta, Çorumda ve nice katliamlarda yakılan ve katledilen canların Unutulmadığını ve asla unutulmayacağını belirtti. Madımağı ateşe verenlerin insanlığı ateşe verenler olduğunu , Madımak ateşinin içimizi kavurduğunu , yüreğimizi yaktığını, bu ateşin her yanı kavuracağını , ahımızın mahşere kalmayacağını her zaman dillendirdik ve dillendireceğiz dedi. Kurumlarımız aracılığıyla dayanışma duygusunu ön plana çıkararak Sivas Madımakta, ÇORUM da yitirdiğimiz canların anısına sahip çıkmak inancımızın gereği ve kurumlarımızın varlık sebebidir diyerek anma etkinliğine katkı koyan tüm canlara teşekkür etti. Anma ve kınama gecesinde daha sonra günle ilgili anlatımlar, şiirler ve türküler yer aldı.

KKTC ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ