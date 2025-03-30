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2 trafik kazasında 2 alkollü sürücü tutuklandı

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KKTC’de dün akşam alkollü içki tesiri altında kaza yapan iki  sürücü tutuklandı.
2 trafik kazasında 2 alkollü sürücü tutuklandı

KKTC’de dün akşam alkollü içki tesiri altında kaza yapan iki  sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dörtyol – Geçitkale Anayolunun 6-7 km’leri arasında Serkan Küçükköylü (E-51), 132 mlgr  alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HR 794 plakalı araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetinin kaybedip yolu ikiye ayıran orta refüje çarpıp takla attı.

Dün gece 21.50’de meydana gelen kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Beyarmudu’nda Şht. Hüseyin Kafa Caddesi üzerinde dün akşam 20.10’da meydana gelen kazada ise,  Robert Eleftheriou (E-30), 170 mlgr alkollü tesiri altında, yönetimindeki NBM 305 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip gidişine göre yolun solunda park halinde bulunan YT 788 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan NBM 305 plakalı araç sürücüsü Robert Eleftheriou tutuklandı.

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