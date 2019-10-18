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2. Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) Toplantısı DAÜ ev sahipliğinde gerçekleşti

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumburiyeti’nde (KKTC) faaaliyet gösteren Turizm Fakülteleri dekanlarının katılımı ile 2. Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) Toplantısı’na ev sahipliği yaptı
2. Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) Toplantısı DAÜ ev sahipliğinde gerçekleşti

11-12 Ekim 2019 tarihleri arasında DAÜ Senato Odası’nda düzenlenen toplantı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı ve TURDEK Başkanı Prof. Dr. Atilla Akbaba ve DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı ve TURDEK Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Kılıç moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Toplamda 25 Turizm Fakültesi Dekanı’nın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Turizm Fakülteleri’nin yaşadıkları sorunlar üzerinde durularak, çözüm önerileri derinlemesine tartışıldı ve önemli kararlar alındı.

 

“Ev Sahipliği Yapmaktan Onur Duyuyoruz”

Toplantı açılışında konuşan DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler TURDEK toplantısına ev sahipliği yapmaktan duydukları onur ve mutluluğu dile getirirken, dekanlar toplantılarının çok büyük önem arz ettiğini aktardı. DAÜ Turizm Fakültesi’nin başarılarının ve saygınlığının üniversitemiz için de referans niteliği taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Besler fakültenin gelişimini yakından takip ettiklerini ve rektörlük olarak her türlü desteği verdiklerini ifade etti.

 

 “Turizm Fakülteleri Değişime Adapte Olmak Zorunda”

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı konuşmasında böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmanın kendilerini onurlandırdığını ve mutlu ettiğini belirtti. Ev sahipliğinin ötesinde Turizm Fakültesi olarak konseyin yönetim kurulunda da etkin bir şekilde görev yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, üniversite düzeyinde Turizm eğitimine yön vermek ve karar mekanizmalarında yer almalarının fakültenin saygınlığı ve etkinliği açısından son derecede büyük önem arz ettiğini söyledi. Yeni nesil üniversite kavramının tartışıldığı bugünlerde Turizm eğitiminin de değişen koşullara adapte olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kılıç, bu toplantıda bir vizyon ortaya koyulacağını ve ortak sorunların belirlenerek Yüksek Öğrenim Kurumuna ve ilgili diğer kurumlara sunulacağını dile getirdi. Toplantının Akademik, Eğitim ve Yönetsel olarak 3 ana konu üzerinde yoğunlaştığını ve bu konularda tüm fakülte yönetimleri arasında konsensüs sağlandığını açıkladı.

 

 “Alınan Kararlar YÖK’e ve ilgili Kurumlara Sunulacak”

TURDEK Başkanı Prof. Dr. Atilla Akbaba yapmış olduğu konuşmasında, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve ilgili YÖK Kurul üyelerinin de katılımıyla 19 Haziran 2019 tarihinde TURDEK Yönetim Kurulu olarak bir araya geldiklerini, toplantıda oluşan ortak kanaat neticesinde bazı konular hakkında ivedi kararlar alma gereği ortaya çıktığını ve bu doğrultuda Kıbrıs toplantısının planlandığını söyledi. Prof. Dr. Akbaba, lisans ve lisansüstü turizm öğreniminin geliştirilmesinde ve yeniden yapılandırılmasında bu toplantının sonuçlarının ve ilerleyen dönemde TURDEK olarak diğer ilgili taraflarla yürütülecek yakın iş birliğinin belirleyici bir etken olacağını düşündüğünü vurguladı

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