  • BIST 2.219,25
  • Altın 910.755
  • Dolar 14.6792
  • Euro 16.3346
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

2 Türk KKTC’den Güney’e Geçip Hırsızlık Yapmakla Suçlanıyor

» »
2 Türk KKTC’den Güney’e Geçip Hırsızlık Yapmakla Suçlanıyor
2 Türk KKTC’den Güney’e Geçip Hırsızlık Yapmakla Suçlanıyor

22 ve 23 yaşlarındaki iki Türk vatandaşının, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yaparak Surlariçi’ndeki (Güney Kıbrıs) bazı mağazalardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla Rum polisi tarafından tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros, “Türkler Lefkoşa’nın Merkezindeki Mağazaları Soydu… Bata Bölgesindeki Delikten Girip Çıkıyorlardı” başlığıyla aktardığı haberinde, Rum polisinin bir hafta izledikten sonra “neredeyse suçüstü yakaladığı” kişilerin Türk vatandaşı olduğunu yazdı.

Ara bölgedeki bir noktadan Lefkoşa’nın Rum kesimine geçerek buradaki süpermarket ve büfeleri soymakla itham edilen iki kişinin dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve haklarında getirilen, Lefkoşa Surlariçi’ndeki (Rum kesimi) çeşitli binaları açmak ve hırsızlıkla ilgili 11 suçlamayı kabul ettiği kaydedildi.

Haberde, isimleri saklı tutulan iki kişinin dinlenmesi ve haklarındaki cezanın belirlenmesi için belirlenen duruşma gününün 15 Nisan olduğu bilgisi verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karusos, Postanelerde Drone Kullanılması Konusunda İyimser29 Mart 2022 Salı 17:52
  • İngiltere’nin Yayımladığı “Kıbrıs” Haritası Tepkiye Neden Oldu29 Mart 2022 Salı 10:58
  • Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Güney Kıbrıs'a geliyor29 Mart 2022 Salı 10:46
  • Baf’ta 37 Yaşındaki Bir Şahıs, Polis Memurunu Yaraladı28 Mart 2022 Pazartesi 23:01
  • RMMO Tatbikata Katılıyor28 Mart 2022 Pazartesi 22:26
  • Baf’taki Tarihi Harnup Fabrikaları Üniversiteye Dönüştürülüyor28 Mart 2022 Pazartesi 21:06
  • Güney Kıbrıs’ta Uzmanlar, Artan Korona Virüs Vakaları Yüzünden Alarmda28 Mart 2022 Pazartesi 20:45
  • Yeşil Hat’tın Denetlenmesi İçin Özel Birim Kurulması Planlanıyor28 Mart 2022 Pazartesi 20:25
  • Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisinin Demeci28 Mart 2022 Pazartesi 20:04
  • Mavroyannis ve Ellinas’tan değerlendirmeler…27 Mart 2022 Pazar 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti