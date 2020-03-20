  • BIST 87.513
  • Altın 315,582
  • Dolar 6,4788
  • Euro 6,9880
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

2 uçak 260 Kıbrıslı Türk öğrenci İngiltere'den geliyor

» »
2 uçak 260 Kıbrıslı Türk öğrenci İngiltere'den geliyor
2 uçak 260 Kıbrıslı Türk öğrenci İngiltere'den geliyor

Öğrenciler, 14 gün boyunca bir otelde karantinada tutulup ardından topluma karışabilecek.

İngiltere’de olan ve adaya dönmek isteyen öğrenciler, Charter uçuş ile Ercan’dan ülkeye getirilecek. Öğrenciler, 14 gün boyunca bir otelde karantinada tutulup ardından topluma karışabilecek.

İngiltere’de olan ve adaya dönmek isteyen öğrenciler için Charter uçuş ayarlandığını belirten Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, Cuma günü öğrencilerin adaya geleceği ve tümünün de bir otelde 14 gün gözetim altına alınacağını kaydetti.

‘Yurt dışından gelecek öğrencilerimiz için bir karantina oteli ayarladık’

Tatar, İngiltere’den Charter uçuş ile adaya dönecek öğrenciler için bir otel ayarlandığını herkesin içinin rahat olması gerektiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli:Polis memuruna yapılan test negatif çıktı20 Mart 2020 Cuma 09:37
  • Cannes Film Festivali Koronavirüs nedeniyle ertelendi19 Mart 2020 Perşembe 23:02
  • Polis, Polis memuru ile ilgili açıklama yaptı, işte son durum19 Mart 2020 Perşembe 22:47
  • KKTC'de 13 yeni vaka daha toplam 33 vaka oldu19 Mart 2020 Perşembe 22:29
  • TÜK Cuma günü kapalı19 Mart 2020 Perşembe 20:58
  • Johnson: "12 hafta içinde koronavirüs salgınını yeneceğiz"19 Mart 2020 Perşembe 20:57
  • Arıklı: Cumhurbaşkanı müzakerecilik görevini sürdüremez19 Mart 2020 Perşembe 20:14
  • Taçoy: “117 şikayet geldi, 13 ceza yazıldı”19 Mart 2020 Perşembe 19:07
  • Gönyeli Belediyesi Bir Hali Sahayı Mühürledi19 Mart 2020 Perşembe 17:45
  • Töre’den Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi'nin 56'ncı Yıldönümü Mesajı19 Mart 2020 Perşembe 17:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti