2 uçak 260 Kıbrıslı Türk öğrenci İngiltere'den geliyor

Öğrenciler, 14 gün boyunca bir otelde karantinada tutulup ardından topluma karışabilecek.

İngiltere’de olan ve adaya dönmek isteyen öğrenciler, Charter uçuş ile Ercan’dan ülkeye getirilecek. Öğrenciler, 14 gün boyunca bir otelde karantinada tutulup ardından topluma karışabilecek.

İngiltere’de olan ve adaya dönmek isteyen öğrenciler için Charter uçuş ayarlandığını belirten Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, Cuma günü öğrencilerin adaya geleceği ve tümünün de bir otelde 14 gün gözetim altına alınacağını kaydetti.

‘Yurt dışından gelecek öğrencilerimiz için bir karantina oteli ayarladık’

Tatar, İngiltere’den Charter uçuş ile adaya dönecek öğrenciler için bir otel ayarlandığını herkesin içinin rahat olması gerektiğini söyledi.