2. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu DAÜ’de başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ortopedik Protez ve Ortezciler Derneği, Bilimop ve Ottobock iş birliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen II. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu, 6 Aralık 2019 Cuma günü, saat 09:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Bu yıl “Diyabetik Ayak” teması ile gerçekleştirilen söz konusu sempozyum 7 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek. Bilimsel program doğrultusunda akademisyen ve alan uzmanlarının gerçekleştireceği sunumların ardından sempozyumun ikinci gününde eğitmenler eşliğinde atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan konferansta konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, sempozyuma katılan herkese hoşgeldiniz diyerek Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de bu alanda çalışan uzmanların yer aldığı söz konusu sempozyumun oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi. Prof. Dr. Malkoç, bu yıl sempozyumun “Diyabetik Ayak” konusunda olduğuna dikkat çekerek konu ile ilgili gerçekleştirilecek olan bilimsel çalışmaların birçok noktaya ışık tutacağına inandığını vurguladı.

Ottobock Türkiye Genel Müdürü Orkun Taşkın gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek son yıllarda artarak önem kazanan Diyabetik Ayak konusunun bilimsel veriler ışığında değerlendirilecek olmasının önemine değindi.

Bilim Ortopedi Genel Müdürü ve Türkiye Ortopedik Protez Ortezciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Söyler DAÜ’ye düzenlediği sempozyum için teşekkürlerini ileterek diyabet konusunun oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Sempozyum süresince yapılacak olan çalışmaların başarılı geçmesini temenni eden Söyler verimli bir sempozyum olacağına inandığını vurguladı. Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Progranı öğrencileri müzük dinletisi gerçekleştirdi. Söz konusu sempozyum açılışına DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Mağusa Deniz Komutanı Albay Bülent Köse, Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Multidisipliner Yaklaşım

Oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Yavuz Yakut ile Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un gerçekleştirdiği “Diyabet Yönetiminde Multidisipliner Yaklaşım” başlıklı birinci panelin ardından Prof. Dr. Gülden Polat ile Yrd. Doç. Dr. Ender Angın’ın gerçekleştirdiği “Diyabetik Ayak Tedavisi” başlıklı ikinci panel ile sempozyum devam etti. Ardından oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Nur Tunalı ile Yrd. Doç. Dr. Yasin Yurt’un gerçekleştirdiği “Ortezleme ve Yara Tedavisinde Yeni Teknoloji” başlıklı panel gerçekleştirildi. Prof. Dr. E. Handan Tüzün ile Öğr. Gör. H. Onur Karakuş’un gerçekleştirdiği “Bakım ve Rehabilitasyon” başlıklı panel ile ilk gün oturumları sona erdi.

Atölye Çalışmaları İkinci Gün

2. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu, 7 Aralık 2019 Cumartesi günü, eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek iki atölye çalışmaları ile devam edecek. Prof. Dr. Gülden Polat, Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Öğr. Gör. İlker Yatar tarafından verilecek birinci eğitim, diyabette egzersiz üzerine olacak. Katılımcılara, diyabette egzersizin rolü (hangi hasta, hangi durumda, ne zaman?), egzersiz testlerinin uygulanması ve egzersiz programının oluşturulması konularında eğitim verilecek. Dr. Öğt. Üyesi Hakan Uysal, Yrd. Doç. Dr. Yasin Yurt ve CPO Reyhan Tuygun tarafından verilecek ikinci eğitim ise, diyabette ortez üzerine olacak. Katılımcılara, hangi hastaya hangi ortez, off loading (yükten kurtarma) ve pedobarografik analiz konularında eğitim verilecek.