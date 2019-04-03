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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

2. Uluslararası Kıbrıs Konferansı Yakın Doğu Üniversitesinde Devam Ediyor

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Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen İkinci Uluslararası Kıbrıs Konferansı “Kıbrıs Konusu: Kıbrıs'ın Dünü, Bugünü ve Geleceğe İlişkin Vizyonu" konulu konferansın ikinci gününde "Kıbrıs Sorunu ve Çözüm Alternatifleri" başlıklı oturum düzenlendi.
2. Uluslararası Kıbrıs Konferansı Yakın Doğu Üniversitesinde Devam Ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, moderatörlüğünü Doç. Dr. Hüseyin Işıksal'ın yürüttüğü oturumda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Eski Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal ve Gazeteci Yusuf Kanlı Kıbrıs konusuna dair önemli açıklamalarda bulundular.

Tahsin Ertuğruloğlu: “Ada'da 'Egemen Eşitlik' Olması Gerek…”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Eski Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbırs'ta yeni bir ortaklık olacaksa yalnızca siyasi eşitliğin yeterli olmayacağını belirterek,"Bütün bunların bir anlamı olması için Ada'da 'egemen eşitlik' olması gerek. Bu, konfederasyon anlamına geliyor. İki halkın ortaklığından ziyade, iki devletin ortaklığından bahsediyoruz." dedi.

Ertuğruloğlu yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesinin tanımlanmasında Kıbrıslı Türkler ve Rumların farklı görüşlere sahip olmasının sorunun çözümlenememesinde etkisi olduğuna dikkati çekti. "Sözde müzakerelerle" 50 yıl zaman kaybedildiğini söyleyen Ertuğruloğlu, Rum tarafının uzun yıllardır eşit ortaklığa dayanan bir çözüme yanaşmadığını kaydetti.

Ertuğruloğlu, Türkiye'yi Kopenhag kriterlerini bahane ederek üye etmeyen Avrupa Birliği (AB)'nin, Kıbrıs'taki mevcut durumu göz ardı edip Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) "en iyi aday" şeklinde tanımlayarak Birliğe üye etmelerini eleştirdi. Bunun yanı sıra İngiltere ve ABD gibi ülkelerin de Ada'daki üsleri ve kendi çıkarları doğrultusunda Kıbrıs Rum tarafına bir şey demediğini belirten Ertuğruloğlu, "Bilerek haklarımızı ve statümüzü göz ardı edenler tarafından oluşturulan müzakerelerle 50 yılımızı kaybettik" ifadesini kullandı.

Ertuğruloğlu: “Rum Tarafı Sırf Müzakere Etmiş Olmak İçin Müzakere Ediyor…”

Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafının Ada'da çözüm için ısrarcı olduğunu ancak Rum tarafının "sırf müzakere etmiş olmak için müzakere" ettiklerine dikkati çekti.

"Ada'da iki ulusal kimlik, iki demokrasi ve iki devlet ve iki farklı halk var" diyen Ertuğruloğlu, "Kıbrıs milleti" kavramının coğrafya ve kültürel bir tanımlamadan öteye gidemeyeceği değerlendirmesinde bulundu. Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta "bağımsız iki devlet"in olacağı, "bir Ada iki devlet" modelinin gündeme gelebileceğini belirterek, bunun Haiti ve Dominik Cumhuriyeti gibi örnekleri bulunduğuna dikkati çekti.

Prof. Dr. Hasan Ünal: “Federasyon Artık Etnik Gruplar Arasındaki Sorunları Çözebilecek Bir Büyü Değil…”

Prof. Dr. Hasan Ünal da "Dörtyol Kavşağındaki Kıbrıs Sorunu:Uzun süreli görüşmelerin federasyon ya da iki devletli çözüm olarak mı sürdürülmesi" başlıklı konuşmasında, Rumların federasyon modelinde kendi merkezlerinden yönetilen bir devleti savunduklarına dikkati çekti.

Ada'da iki kurucu, siyasi olarak eşit, bağımsız iki devlet olması gerektiğine işaret eden Ünal, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar gibi çatışma yaşamış iki milletin tek çatı altında yeniden bir araya gelmesinin çok zor olduğunu söyledi. Ünal, Soğuk Savaş döneminde çatışma yaşayan iki etnik unsura "federasyon" fikrinin uluslararası toplumda "büyülü" bir fikir olarak önerildiğini belirterek, "Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle federasyon masalı da sona erdi." şeklinde konuştu.

"Federasyon artık etnik gruplar arasındaki sorunları çözebilecek bir büyü değil" ifadesini kullanan Ünal, Soğuk Savaş parametreleriyle mevcut sorunları çözmenin ahmakça olacağını, artık farklı alternatiflerin değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Hidrokarbon Rezervleri Dünya Çapında Kıbrıs'ı Odak Noktası Yaptı…

Ünal, öte yandan Ada etrafında bulunan hidrokarbon rezervlerinin dünya çapında Kıbrıs'ı odak noktası yaptığına işaret ederek, bu keşiflerin soruna farklı bir boyut kazandırdığının altını çizdi. Federasyon modeli kapsamında getirilebilecek yönetimde etnik kotaların ileride sorunlara yol açabileceğine işaret eden Ünal, iki devletli çözümün Rum tarafı için de sınırların belirlenmesi bakımından önemli olacağını sözlerine ekledi.

Eski Yöntemlerle Farklı Sonuçlar Üretmeyi Beklemek Mantıklı Değil…

Gazeteci Yusuf Kanlı da, Kıbrıs sorunun çözümünde eski yöntemlerle farklı sonuçlar üretmeyi beklemenin mantıklı olmadığını söyledi. Ada'da tarafların belli bazı "takıntıları" olduğu görüşünü savunan Kanlı, "Bu takıntılar, anlaşılabilir nedenlerden olsun ya da bazı korkuların ürünü olsun, her halükarda Ada'da her iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüm olması için uygun bir şekilde ele alınmalı." dedi.

Oturum sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

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