2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu 16-19 Şubat’ta

2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu 16-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Federasyon tarafından organize edilen ve birincisi 2016 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nda bu yıl etap sayısı 3’ten 4’e, katılımcı takım sayısı ise 11'den 18 takıma yükseltildi.

Dört gün boyunca devam edecek Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'na 250'ye yakın profesyonel sporcu, takım yöneticisi ve konuk katılacak.

Organizasyonun son günü olan 19 Şubat günü ise Uluslararası Bisiklet Turu'nun yanı sıra Grand Fondo yarışları, Halk Bisiklet Sürüşü ve Bisiklet Festivali de gerçekleştirilecek.

15 Şubat tarihinde “Hoş geldiniz” etkinliği ile başlayacak organizasyon yine 19 Şubat tarihinde düzenlenecek The Tour After Party ile son bulacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacını taşıyan “2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu”nun aynı zamanda ülke tanıtımına da katkı sağlaması amaçlanıyor.

İlk kez Başbakanlık himayelerinde yapılacak olan turda aynı anda “Uluslararası Bisiklet Turu”, “Pazar gün Gran Fondo” ve “Halk Turu” yer alacak.

Tüm hazırlıkların yapıldığı Bisiklet Turu hakkında 23 Ocak'ta bir basın toplantısı düzenlenecek.