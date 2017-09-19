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2. Uluslararası Sanat Kolonisi yarın başlıyor

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2. Uluslararası Sanat Kolonisi yarın başlıyor
ART STUDİO 11O tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Sanat Kolonisi yarın başlıyor.

Kazakistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan katılacak sanatçıların eserler üreteceği Sanat Kolonisi, Lefke bölgesindeki Vouni King Hotel’de yer alacak. Sanat Kolonisi’nin tanıtım töreni yarın saat 17.00’de yapılacak.

Koloninin küratörlüğünü yapan Feridun Işıman tarafından verilen bilgiye göre, sanatçıların 20-30 Eylül tarihleri arasında yaratacakları eserler, Lefke’de “Çağdaş Sanat Müzesi”nde izlenime sunulacak.

Bu arada kolonide, geçen yıl üretilen eserlerle bu yıl üretilecek eserler bir arada ART STUDİO 110 Demak İş Hanı’ndaki Sanat Galerisi’nde ileriki tarihlerde sergilenecek.

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