2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu yarın açılıyor

Bu yıl , Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Slovakya, Letonya, Tunus, Libya, Türkiye, Güney Kıbrıs ve KKTC olmak üzere 9 ülkeden toplam 93 sanatçının ve bilim insanının katıldığı sempozyumda Erken ve Orta Tunç Çağında Vounous’ta kullanılan üretim teknikleri kullanılarak seramik ve metal döküm çalışmaları yanında bir çok aktiviteye yer veriliyor. Tamamen ilkel teknik ve malzemeler kullanılarak üretilecek eserler yanında, Vounous dahil, Göbeklitepe Akdeniz Neolitiği ve Kıbrıs, Terra Sigillata ve Tarih Öncesinden Milenyum Çağına Çocuk konulu bilimsel sunumlar gerçekleştiriliyor.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu

Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından da oy birliği ile onaylanan Vounous projesi ile ilgili olarak bir açıklama yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, “Geçen yıl çoğunluğu KKTC’den olmak üzere çeşitli ülkelerden 80 sanatçının katkı koyduğu sempozyumun etkilerinin hala devam ettiğini görmekten büyük memnuniyet duymaktayız. Oldukça büyük ses getiren ve halkımız tarafından büyük beğeni ile karşılanan böylesi önemli bir organizasyonu bir defaya mahsus değil sürekli olarak her yıl gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Eski eserler ve Müzeler Dairesi ile istişare ve işbirliği içerisinde ileride burası çok daha önemli bir cazibe merkezi haline dönüştürülecektir. Sempozyuma tüm halkımız davetlidir. Gelsinler ve bu topraklarda ne kadar anlamlı ve değerli çalışmaların yapıldığına şahit olsunlar. Vounous’u bir dünya markası haline getirmek için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Resmi açılış yarın

Sempozyumun ilk günü olan 3 Eylül Pazartesi çalışmalara başlanırken, resmi açılışı 7 Eylül Cuma akşamı (yarın) saat 18.30’da Cumhurbaşkanı sn. Mustafa Akıncı tarafından gerçekleştirilecek. Açılışta 87 ışıklı ok atışı yanında 87 kandil ile aydınlatılacak alanda 5 bin yıl öncesine ait canlandırmalar yapılacak. Geçen yıl çok büyük ilgi gören sempozyuma bu yıl ilginin daha da fazla olacağı yetkililer tarafından ifade edilmiştir. 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu 14 Eylül tarihine kadar halkımız tarafından ziyaret edilebilecek ve isteyenler seramik üretimine katılabileceklerdir.