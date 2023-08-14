2 Ünite arıza yaptı, dönüşümlü elektrik kesintileri başladı!

Elektrik Santrali’nde 2 ünitede meydana gelen arıza nedeniyle ülke yine karanlığa gömüldü

Elektrik Santrali’nde 2 ünitede meydana gelen arıza nedeniyle ülke yine karanlığa gömüldü.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, santralde iki ünitede arıza olduğunu belirterek, şu an 30 MW (megawatt) elektrik enerjisi açığının bulunduğunu kaydetti.

Paşa, bu nedenle bölgelerde dönüşümlü elektrik kesintisine gidildiğini dile getirerek, ekiplerin arızalar üzerinde çalıştığını ifade etti.

Jeneratördeki arızanın bugün giderilmesi durumunda elektrik kesintilerinin sona erebileceği öngörüsünde bulunan Paşa, ancak bunu arızaların tamirine bağlı olduğunu vurguladı.