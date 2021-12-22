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2 vefat, 179 vaka!

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.388 olup, 139'u yerel 179 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi taburcu edilmiştir.
2 vefat, 179 vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.388 olup, 139'u yerel 179 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi taburcu edilmiştir.

40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 139 kişi ise yerel vakadır.

44 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 30 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

22 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.388 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 179

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40

Yerel Vaka Sayısı: 139 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 250

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.539.523

Toplam Vaka Sayısı: 33.672 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 31.239

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2302

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2232  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 133

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2263 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 402 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 352

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5690 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 100697

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