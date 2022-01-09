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2 Vefat 711 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.300 olup, 711 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş,  983 kişi taburcu edilmiştir. 
2 Vefat 711 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.300 olup, 711 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş,  983 kişi taburcu edilmiştir. 

340 kişi Lefkoşa, 155 kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 28 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

9 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.300     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 711  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 711   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 983  

Bugün Kaybedilen Hasta:  2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.911.696    

Toplam Vaka Sayısı: 41.702      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 35.909  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5650   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5582   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 580       

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 498     

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6426    

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 107846 

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