2 vekilden 1 vekile düşen Arıklı: Seçime en hazır partiyiz!

Girne Öğretmenevinde düzenlenen katılım töreninde YDP ye 115 yeni üye katıldığı açıklandı.

Genel Sekreter Enver Öztürk ise YDP olarak Hükümete isteyerek girmediklerini, bu sıkıntıların yaşanacağını çok iyi bildikleri halde memleketi hükümetsiz bırakmamak için mecburen Hükümete girdiklerini söyledi.

Törende son konuşmayı yapan Genel Başkan Erhan Arıklı; “ YDP sekiz cephede birden savaşıyor. Tek Milletvekili ve tek bakanlığız ama bu savaştan rakiplerimizi ve düşmanlarımızı ezerek çıkacağız” dedi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti; “Üye sayısı açısından ikinci partiyiz. Yakında bir seçim var. Ülkenin ihtiyacı olan reform ve yapısal dönüşümleri sağlayacak bir Hükümete ihtiyaç var. Gelin seçim barajını yükseltelim. %10 seçim barajı istikrarlı bir Hükümet için şarttır. YDP önümüzdeki dönem ülkenin kaderini, makus talihini yenecek tek partidir”