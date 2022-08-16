2 yaş sendromu hakkında bilinmesi gerekenler!

Bebeklikten çocukluğa geçiş evresinin bir basamağı olan 2 yaş çocuklarda çeşitli reaksiyonlara sebep olmaktadır. Çocuk 24 aylık sürecini tamamladıktan sonra bu süreçten itibaren bireyselliğini kazanmaktadır. Bebek adımlarından öt ayaklanmaya başlar, yürür, konuşmaya başlar, anne ve babaya olan bağlılığı azalır. Çeşitli motor becerileri gelişir ve bundan kaynaklı çocuğun fiziksel hareketlerinde artış meydana gelir. Bağımsızlığın bir göstergesi olarak özgürce etrafındaki dünyayı keşfetmeye başlar. Çocuk her şeyi sorgular, meraklı, enerjik ve keşfetmek ister bu yüzden çevresinde gördüğü bütün nesneleri tutmak ister, yere atar, tırmalar ve kırabilir. Bu süreçlerde ebeveynler veya çocukla ilgilenen kişinin tutumu çocuğun kişiliğini üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Sabırsız, katı, ve öfkeli bir tavır sergilenirse çocuk üzerinde; başaramama ve becerilerinden şüphe duyma duygusu ortaya çıkabilir. Anne baba figürleriyle zıtlaşma ve çatışmaların başladığı bu dönemde ebeveynlerin mutlaka 2 yaş sendromu konusuna hakim olması gerekmektedir.
2 yaş sendromunun belirtileri:
- Sürekli olarak zıtlaşma ve hayır kelimesini kullanmak.
- İstediğini elde edemeyince oldurana kadar tepinmek, huysuzluk çıkarmak, şiddete başvurmak ve ağlamak.
- Her konu ile alakalı sürekli çok sorular sorulması.
- Kardeşleri olan çocuklar kardeşleriyle sık sık kavga etmesi, olmayan çocuklar ise oyun arkadaşlarıyla normalden daha fazla kavga etmesi ve anlaşamama durumları meydana gelebilir.
- Her yemeği yemeyi kabul etmemek, iştahın azalması.
- Uyku düzeninde meydana gelen saat değişiklikleri.
- Kendine zarar verecek davranışların sergilenmesi örneğin; kendini tırmalama, duvara kafa atmak, kendi saçını çekmek gibi.
- Aşırı inatlaşmak.
- Ani ruh hali değişimleri.
- Anne baba ya da çevresindeki kişilere saldırmak, vurmak.
- Huysuzluk.
- Elindeki oyuncaklarını fırlatmak.
2 Yaş sendromuna karşı çocuğunuza nasıl davranmalısınız ?
- Bu noktada çok katı eğitim ve kurallarla çocuğu yönetmeye kalkışmak durumu daha zorlaştırabilir. Çocuk bu dönemde özgürleşmenin peşindedir.
- Çocuğa bağırmak, kızmak ve şiddet uygulamaktan kaçının.
- Öfke nöbeti geçiren çocuğunuza karşı direkt istediğini vermeden konuşarak anlaşmaya çalışın.
- Çocuğun tuvalet eğitimine denk gelen 2 yaş sendromunda daha hassas olmalısınız, ne zaman çocuk bu ihtiyacını sözel olarak ya da hareketleri ile anlatıyorsa eğitime başlayabilirsiniz.
- Bu dönemde çocukların korkuları oluşabilir. Karanlık, köpek, gök gürültüsü ya da böcekler bunlardan birkaçıdır. Çocuğun yanında olduğunu hissettirin ve onun bu durumuna saygı gösterip anlamaya çalışın.
- İnatlaşan, huysuzluk yapan ya da istediği için tutturan çocuğa en iyi yaklaşım biçimi çocuğun dikkatini başka yöne çekmektir.
- Çocuğunuza karşı keskin ”hayır” cümlelerini azaltıp bunlar yerine mantıklı alternatifler sunmayı deneyin.
- Çocuk ısrarla bir şeyi almak istiyorsa onun yerine bunu yapmayın, sakinleştiği zaman onun anlayacağı tarzda açıklamalar yapın.
- Çocuğunuzdan her zaman bir adım önde olun ve ebeveynlik gücünüzü ona hissettirin.
- Çocuğun kendini güvende ve huzurlu hissedeceği sınırlar ve kurallar koyun.
- Çocuğunuza karşı tutarlı ve net olun ağladıktan sonra isteklerini yerine getirmeniz çocukta ağlamakla her şeyi elde edebileceğini sanmasına neden olur.
- Çocuğa seçim yapma hakkı verin ve birey olduğunu hissettirin.
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