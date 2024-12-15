2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti!

Kalp ve solunum yetmezliği hastası olan 2 yaşındaki bebek Arabelle Stephanelle Foundjio KONLA hayatını kaybetti!

Gazimağusa ve Alsancak’ta, biri 2 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 19.30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Arabelle Stephanelle Foundjio Konla (K-2), kaldığı ikametgahta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Yapılan soruşturmada Konla’nın doktorundan, çocuğun uzun süredir kalp ve solunum yetmezliği hastası olduğu, evinde respilatör cihazı ile takip edildiği ve ölüm sebebinin de “kalp ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu öğrenildi.

Öte yandan dün saat 07.30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otel odasında, KKTC’de turist olarak bulunan Fatih Kılıçoğlu (E-58) aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otopsisinde Kılıçoğlu'nun ölüm sebebinin “kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.