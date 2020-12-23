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2 yeni Pozitif vaka! Bu kez Akıncılar'da...

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2 yeni Pozitif vaka! Bu kez Akıncılar'da...
2 yeni Pozitif vaka! Bu kez Akıncılar'da...

Akıncılar Belediye başkanı Hasan Barbaros sosyal medyadan yaptığı açıklamada daha önce açıklanan ‘4 şüpheli vakanın’ 2’sinni negatif diğer ikisinin ise pozitif olduğunu duyurdu.

İşte Barbaros’un yaptığı açıklama;

“Sayın köylülerim bu gün çok sıkıntılı bir gün yaşadık, önce bana tüm testler negatif dendi , daha sonra 4 şüpheli vaka olduğu bildirildi, meğer testlerimizin  bir kısmı devlet laboratuvarında bir kısmıda yakın doğu laboratuvarında bir kısmı da özelde test edildi bu yanlışlık da bundan oluştu. SOnuçta 4 şüpheli vakanın 2'si negatif, 2'si pozitif oldu. Pozitif olan tüm arkadaşlara geçmiş olsun ,bu sıkıntının en erken zamanda son bulması dileklerimle kendimize dikkat edelim, gerekmedikçe evden çıkmayalım, kendimizi izole edelim, maske takalım , mesafeli duralım , kalabalık ortamlardan uzaklaşalım, covit 19 testini yapmayanlar yapsa iyi iş yapmış olurlar. Bu illeti def etmek elimizdedir, kendimize dikkat edelim ,aksi taktirde işimiz çok zorlaşır, sağlıklı ve güzel günler dilerim.”

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