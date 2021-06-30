2. Yeniboğaziçi Belediyesi Çocuk Şenliği yapıldı

Çocuklara yönelik, şişme zıpzıp, interaktif oyunlar, dans show ve birbirinden renkli aktivitelerin yer aldığı etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.
Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, doyasıya eğlendi.
Çocuklara yönelik, şişme zıpzıp, interaktif oyunlar, dans show ve birbirinden renkli aktivitelerin yer aldığı etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.
Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, doyasıya eğlendi.
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