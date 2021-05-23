2 yerde yangın çıktı!

22.05.2021 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Geçitkale-Çınarlı arasında, Nemci ŞABANOĞLU kullanımındaki biçer döver ile arpa biçildiği esnada biçerdöver bıçaklarının taşa vurup kıvılcım atması sonucu meydana gelen yangın neticesinde toplam 30 dönüm biçilmemiş arpa, 5 dönüm anız ve 5 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

22.05.2021 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Ercan - İskele Anayolunun Çukurova yol kavşağında, Keziban YÜCETÜRK’e ait arazi içersinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu adı edilene ait yaklaşık bir dönüm biçilmemiş buğday yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.