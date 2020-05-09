  • BIST 97.845
  • Altın 388,020
  • Dolar 7,0929
  • Euro 7,6935
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

2 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

» »
2 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
2 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi 1-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlara göre, İthal Ürünlerden 12 numunenin tümü temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün bulunmadı.

Yerli Ürünlerden ise 19 numunede 17 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

Mağusa sakinlerinden Ömer Çoşkun’a ait domateste Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün İmha edildi.

Mağusa sakinlerinden Vehbi Kabak’a ait Çarli biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durduruldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dana; İddalar asılsız09 Mayıs 2020 Cumartesi 09:09
  • Erhürman:İçinden geçtiğimiz süreç üretimin önemini hatırlattı08 Mayıs 2020 Cuma 23:01
  • Erkut Yılmabaşar yazdı... Nereye payidar?08 Mayıs 2020 Cuma 20:40
  • Bakan Pilli: "Bugün 1875 test yapıldı, pozitif vaka yok"08 Mayıs 2020 Cuma 19:25
  • TC Lefkoşa Büyükelçiliği Konsolosluk Işlemlerine Randevu Usulüyle Pazartesi Başliyor08 Mayıs 2020 Cuma 19:23
  • Tatar'ın Karikatürü için suç duyurusunda bulunduğu Çavuşoğlu'nun Avukatından açıklama08 Mayıs 2020 Cuma 16:33
  • Başbakan Tatar, Müteahhitlerin “Inşaat Sektörünün Geleceği” Konulu Sunumuna Katildi08 Mayıs 2020 Cuma 16:32
  • Senin: “Salgın henüz sonlanmadı, iyiye gidiş rehavet getirmemeli”08 Mayıs 2020 Cuma 16:31
  • Tarim Bakani Bakan Oğuz, Patates Üreticileri Birliği Heyeti Ile Görüştü08 Mayıs 2020 Cuma 16:29
  • Merkezi Cezaevi, Sivil Savunma ekipleri tarafından ilaçlandı08 Mayıs 2020 Cuma 16:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti