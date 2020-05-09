2 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi 1-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlara göre, İthal Ürünlerden 12 numunenin tümü temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün bulunmadı.

Yerli Ürünlerden ise 19 numunede 17 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

Mağusa sakinlerinden Ömer Çoşkun’a ait domateste Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün İmha edildi.

Mağusa sakinlerinden Vehbi Kabak’a ait Çarli biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durduruldu.