2 yıl aradan sonra, 1 Mayıs’ta ortak etkinlik düzenleniyor

Kıbrıslı Türk emekçiler 1 Mayıs Pazar gün saat 9.30’da Kuğulu parkta toplanarak Sarayönü meydanına yürüyor.
DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam’ın 1 Mayıs konuşmasının ardından, Kıbrıslı Rum emekçilerle buluşmak üzere kortejlerle ara bölgede (Çetinkaya sahasında) bir araya geliyor.
DEV-İŞ ve PEO’nun 1 Mayıs ortak deklarasyonunu iki dilde okumalarının ardından etkinlik Kıbrıs’ta barış için iki toplumlu koronun ortak vatan ortak kültür ezgileri ile devam edecek.
Tüm halkımız davetlidir.
1 Mayıs’ta Savaşlara karşı Barış ve Sosyal Adaleti yükseltmek için haydi 1Mayısa.
DEV-İŞ KTAMS KTÖS KTOEÖS BES KOOP-SEN DAÜ-SEN
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