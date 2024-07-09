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2 Yıl sonra ülkeye gelince yakalandı!

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Askeri yasak bölgeyi ihlal edip, güneye giden ve 2 yıl sonra ülkeye geri gelince yakalanan İ.D teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
2 Yıl sonra ülkeye gelince yakalandı!

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 19 Mart 2022 tarihinde yabancı uyruklu bir arkadaşıyla birlikte Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir yerden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’tan çıkış yaptıklarını söyledi. Polis, zanlının ailesinin 20 Mart’ta kayıp bildirimi yaptığını, başlatılan soruşturma sonucu zanlının yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 8 Temmuz 2024 tarihinde ülkeye giriş yapmak isterken Ercan Havaalanında yakalandığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde alkollü olduğu için arkadaşıyla birlikte sınırı ihlal edip, güneye gittiğini, Rum kesiminde tutuklandığını, bir buçuk yıl cezaevinde kaldığını, cezası bitince Mısır’a gönderildiğini, oradan da Türkiye’ye gittiğini ve buradaki ailesinin yanına gelmek için KKTC’ye döndüğünü söylediğini aktardı.  Polis memuru soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ailesinin 20 yıldır ülkede yaşadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 400 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

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