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2 yıldır aranıyordu... Cezaevine gönderildi

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Uyuşturucu suçlarından 2 yıldır aranan Wilward Kudzai, Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken, tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
2 yıldır aranıyordu... Cezaevine gönderildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı.

Polis, 27 Temmuz 2021 tarihinde Lefkoşa’da Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 20 gram hintkeneviri ele geçirildiğini ve bir kişinin tutuklandığını belirtti.

Polis, ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili zanlının da aranan şahıs olduğunu açıkladı. Polis, ancak zanlının söz konusu tarihte tespit edilemediğini ve aranan şahıslar listesine alındığını belirti.

Polis memuru, zanlının önceki gün Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken, görevliler tarafından tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının üzerine yapılan aramada çantasında içerisinde hintkeneviri kalıntısı bulunan bir adet öğütücü ele geçirildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını, 29 Kasım 2021 tarihinden tutuklandığı güne kadar ülkede kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıya 2021 yılında meydana gelen 20 gram uyuşturucu satma ve tasarrufu, 2023 yılında meydana gelen uyuşturucu tasarrufu ve KKTC’de izinsiz ikamet etme suçlarından dava okunduğunu açıkladı. Polis, zanlının 2021’de meydana gelen uyuşturucu verme ve tasarrufu suçunu kabul etmediğini belirtti.

Polis, zanlının 2023 yılında meydana gelen uyuşturucu tasarrufu ve KKTC’de izinsiz ikamet etme suçlarını ise kabul ettiğini açıkladı.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, Zimbabwe vatandaşı olduğunu ve ülkede kaçak yaşam sürdüğünü kaydeden polis memuru, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı ise söyleyecek bir şeyi olmadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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