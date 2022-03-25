  • BIST 2.175,51
  • Altın 932.078
  • Dolar 14.8281
  • Euro 16.2993
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

2 zanlı 7 gün tutuklu kalacak…

» »
2 zanlı 7 gün tutuklu kalacak…
2 zanlı 7 gün tutuklu kalacak…

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz zanlılarla ilgili iddiaları aktardı.

Yavuz, zanlıların 22 Mart 2022 tarihinde saat 20.40 sıralarında Çatalköy’de Voge Beach bölgesi isimli mevkide aralarında çocukların da bulunduğu 20 Suriye uyruklu şahsı maddi menfaat elde etmek amacıyla Taşucu’dan sürat teknesiyle KKTC’ye getirerek insan kaçakçılığı suçu işlediklerini söyledi. Polis, zanlıların karaya çıkmadan kısa bir süre önce Sahil Güvenlik Komutanlığı’na yapılan ihbar üzerine düzenlenen kıyı operasyonunda yakalandıklarını açıkladı. Polis, sürat teknesi ile zanlı İbrahim Keskin’in cep telefonunun emare alındığını ifade etti. Yavuz, zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Yavuz, ayrıca olay günü olay yeri yakınlarında park edilmiş şüpheli bir araçla ilgili soruşturma yaptıklarını, suçla bağlantısının tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, İbrahim Keskin’in cep telefonundaki incelemenin sürdüğünü, zanlıların KKTC ile bağlantılarının araştırıldığını ifade ederek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hasipoğlu: Karar Yeri PM Değil, Meclis ve Komitelerdir25 Mart 2022 Cuma 19:45
  • UBP'de Kazanlar Kaynamaya Başladı25 Mart 2022 Cuma 19:16
  • Haksen, Halkı Kitlesel Eylemlere Katılmaya Çağırdı25 Mart 2022 Cuma 19:03
  • İşte Bu Akşam Kesinti Olacak Bölgeler ve Saatleri25 Mart 2022 Cuma 18:38
  • Özersay: Yapılan Zamlar Orantısızdır ve Ekonomik Akıldan Yoksundur25 Mart 2022 Cuma 18:17
  • Esnaf Eylemler Başlatıyor25 Mart 2022 Cuma 18:11
  • Varol Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Görevinden Alındı25 Mart 2022 Cuma 18:02
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TED Heyetini Kabul Etti25 Mart 2022 Cuma 17:59
  • Tatar: Çanakkale Ruhunun Ne Olduğunu En İyi Bilenlerdeniz25 Mart 2022 Cuma 17:53
  • Memur-Sen'in 6'ncı Olağan Genel Kurulu Yapıldı25 Mart 2022 Cuma 17:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti