20-26 ŞUBAT 2017 Haftalık burç yorumu

Haftalık Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

KOÇ BURCU

AŞK: İlgi beklemek çok doğal bir duygu. Sizin de tabi ki ilgi görmeye fark edilmeye ihtiyacınız var. Duygusal ilişki içerisinde olduğunuz veya olmak istediğiniz kişinin sizi aramıyor olması sizi düşünmediği, sevmediği anlamına gelmez. Bu konuda karşınızdakini zorlamanız gereksiz bahaneler üretilmesine sebep olabilir. Baskıdan ve gereğinden fazla ilgi görme isteğiniz aslında tamamı ile sizinle ilgili, bunu biliyorsunuz. İlgi görme ihtiyacınızın kafanızı karıştırmasına izin vermemelisiniz.

PARA: Çalışma hayatında durmaksızın yenilikler olmakta ve para dünyası günden güne değişmekte. Güvenli olarak gördüğünüz maddi pozisyon veya iş yeriniz artık eskisi gibi olmayabilir veya yakın zamanda köklü değişiklikler gerekebilir. Kişisel gelişiminize önem vermeniz sizi bu değişiklikler karşısında oyun dışında kalmanıza engel olacak yada oyun dışında kalsanız bile maddi anlamda kolayca değişiklik yaparak maddi sıkıntılar içerisinde girmenizi önleyecek sizi güvenli bir alanda tutacaktır.

AİLE: Ailenizin sizi anlamaması onların sizin kötülüğünüzü istedikleri anlamına gelmez. Aklı selim olarak sizin bu konuyu önce kendi içinizde çözümleyebilmeniz gerekiyor. Unutmayın sizin yaşadıklarınızı ne kadar yakın olsalar da sizin kadar bilemez aile büyükleriniz. Ayrıca hata yapmak hayatın akışı içerisinde çok doğalken aile büyükleri hiç bir zaman hata yapmanızı istemezler ve kendi doğruları doğrultusunda farkına varmadan baskı oluşturabilirler. Anlayışlı olmaya gayret edin.

SAĞLIK: Size sağlık konusu ile ilgili kulaktan dolma bilgiler verenlere itibar etmeyin. Nihayetinde sizin bedeninizde oluşacak olan olumsuzlukların bedelini o insanlar ödemeyecek. 1 yaşamınız var o yaşamı sağlıklı uzun ve sağlık problemleri yaşamadan yaşam kalitenizi bozmadan ilerletmeniz gerekir.

GENEL : Bu dönem bazı tedirginlik duyguları ve evhamlı düşünceler sizi sarabilir. Duygusal yaşamınızın durumuna göre bu durum hızlı iniş çıkışlara yol açabilir. Bu iniş çıkışlar maddi yaşamınızı da olumlu yada olumsuz yönde etkileyebilir. Lütfen bu iniş çıkışlar süresince ani kararlar almamaya gayret edin. Suların biraz durulmasını bekleyin. Yoksa ileride geriye dönüp baktığınızda kendinizi suçlayabileceğiniz hatalarla dolu bir dönem görebilirsiniz.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: HAKİ : Özellikle giyimde kullanılması biraz zor bir renk haki.

Ama siz dökümlü bir giysi veya haki rengi bir hırka ile bu kış günlerinde çok güzel görüneceksiniz.

BOĞA BURCU

AŞK: Unutmamanız gereken en önemli şey hayat düz bir çizgi değildir, olumlu olumsuz bir çok yaşanmışlık ve iniş çıkışlarla doludur hayat. Bu dönem ilişkileriniz konusunda anlayışlı olmanız gereken bir süreç içerisine girebilirsiniz. Biraz sarsıntılı, fazla duygusal bir hezeyan ile yüzleşebilirsiniz. Karşınızdakini anlamaya gayret edin. Niyeti kötü olmasa da tam olarak anlamadan söylediklerini anlayış göstermeden irdelemeniz gereksiz huzursuzluklara neden olabilir.

PARA: Çok çalışıyorsunuz fakat bir türlü ayın sonunu getiremiyor olabilirsiniz. Sosyalleşmek için harcadığınız giderleri kontrol altında tutmalısınız. Önünüzde sizi bekleyen dönem sizin için finansal yönden riskli bir dönem olabilir. Her zaman olması gerektiği gibi gelirlerinizden az da olsa tasarruf etmeye birikim yapmayı sakın unutmayın.

AİLE: Aile içerisinde alınacak kararlar konusunda etkin olmalısınız fakat bunu tartışma zeminine taşımamalısınız. Yüksek enerjiniz ve fevri duruşlarınız sizin anlaşılmaz, uyumsuz olarak algılanmanıza sebep olabilir. Ve çözülmeyi bekleyen sorunları çözümsüzlüğe sürükleyebilir.

SAĞLIK: Bedeniniz oyuncak yada bir telefon değil. Bozulduğunda kesin tamir olacak diye bir kesin kural yok ayrıca yaşadığınız olumsuzluk mekanik bir alet gibi acısız ve kolayca olmayabilir. Kendinize dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın. Siz neyi kastettiğimizi zaten çok iyi biliyorsunuz.

GENEL : Bazı şeyleri düzene koyuyorsunuz ve bu harika bir şey. Aldığınız kararlar ile ilgili olumlu sonuçların çok da uzak olmadığı bir dönemdesiniz. Fakat dışsal faktörlerin sizleri yapabilecekleriniz konusunda olumsuz duygulara sürükleyebileceği bir dönem de yaklaşıyor. Neyi yapıp yapamayacağınızın sınırlarını siz belirlersiniz. Dirayetli olmaya ve istediğinizde her şeyi yapabileceğinize inanmaya devam edin. Size ne yapamayacağınızı değil daha fazla neler yapabileceğinizi söyleyen insanları duyun.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: HAKİ : Özellikle giyimde kullanılması biraz zor bir renk haki.

Ama siz haki bir şapka veya bir pantolonla çok güzel görüneceksiniz.

İKİZLER BURCU

AŞK: Düşündüğünüz aşk şarkılardaki kadar derin olmayabilir. Yanlış anlamayın şarkılarda insanlar sadece güzelliklerden bahsederler ama hayatın kendisi içerisindeki ufak tefek kusurları da içerisine alan mükemmel bir güzellik sunar. Yani hatalar da insanların güzel bütünlüklerinin bir parçasıdır. Karşınızdaki insanın hataları kadar siz de hata yapabilirsiniz. aslında bunlar hata değil bitmeyen olgunlaşma öğretileridir. Bunu anlamanız sevgiye dair değerleri daha kolay kucaklamanıza yardımcı olacaktır.

PARA: Çok çalışıyorsunuz fakat bir türlü ayın sonunu getiremiyor olabilirsiniz. Sosyalleşmek için harcadığınız giderleri kontrol altında tutmalısınız.Önünüzde sizi bekleyen dönem sizin için finansal yönden riskli bir dönem olabilir. Her zaman olması gerektiği gibi gelirlerinizden az da olsa tasarruf etmeye birikim yapmayı sakın unutmayın.

AİLE: Aile bağlarınızı kuvvetlendirmenin tam zamanı. Birbirinize ihtiyacınız olacak dönemler yakın. Biraz daha anlayışlı olmaya gayret edin. Her söyleneni ciddiye almanız gerekmiyor. İnsanların söyleyeceklerinin sınırı yoktur fakat sizin duyacaklarınızı sınırlayabilme yeteneğiniz olduğunu unutmayın.

SAĞLIK: Sağlık hayattaki en önemli servetiniz. Biraz kafanızı bu konuya yormanızı tavsiye ediyoruz. Bu süreçte sağlığınız konusundaki eğilimler kısa süre sonra sizi bekleyen olumsuz durumlardan kolaylıkla kurtulmanıza yardımcı olacak. Unutmayın sağlık ihmal edilmez ve bir noktadan başlamanı gerekiyor.

GENEL : İçinde bulunduğunuz süreci iyi değerlendirin. Fırsatların ardı arkası gelmeyecek. Sizin gözlerinizi açık tutmanız yapmanız gerekenler konusunda gayet net biçimde görünüyor olacak. Bu yapmanız gerekenler konusunda en rahat hareket edeceğiniz alanı size sağlayacak. Korkmadan hareket edin. Yollar ilerlemek için sizi bekliyor.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: TURUNCU ( ORANJ). Turuncu bir hırka pantolon veya turuncu bir kemer fark etmez muhakkak üzerinizde bir turuncu bu hafta olmalı.

YENGEÇ BURCU

AŞK: Duygusal ilişkiler konusunda biraz sıkıntılı bir dönem sizi bekliyor.Bu dönemde duygusal anlamda ışığınız biraz sönük görünüyor. Sakın ümitsizliğe kapılmayın, kendinize olan güveniniz ilişkiniz yada olmasını istediğiniz ilişki düzeyi açısından çözümünüz olacak. Unutmayın iyi bildiğiniz konularda güven en çekici fiziksel özellikten daha çekicidir. Geçireceğiniz bu süreç kendinizde farkına varmadığınız bir çok özelliği fark etmeniz konusunda size yol gösterecek

PARA: Parasal olarak etrafınızdaki insanların sizlerden daha iyi durumda olmasına aldırmayın. Önümüzdeki günlerde bu durum değişecek. Tabi beklentilerinizi yükselterek hesapsız alışverişe yönelmemeniz kaydı ile. Paranın boyutuna değil biraz daha nereden daha bereketli geldiğine odaklanın.

AİLE: Aileniz içerisinde büyüklerinizden biri sizin için olumlu düşüncelere sahip olabilir. Bu kişi ne kadar katı ve olumsuz görünse de aslında sizin iyiliğinizi düşünüyor olma olasılığı çok yüksek. Onun dediklerini dikkatle dinleyin açık açık söyleyemediği bazı şeyler var. Başka aile fertlerini de kırık kol gibi yen içerisinde tutmaya çalışıyor aynı zamanda sizleri de korumaya çalışıyor olabilir.

SAĞLIK: Sağlığınızı tehdit eden alışkanlıklarınızdan vazgeçmenin zamanı geldi. Unutmayın her türlübağımlılığınız beyninizle sona erer. Siz de zaten bu sıralar bedeninizdeki olumsuz durumları hissediyor olmalısınız. Şimdi önce karar vermeniz sonra hemen yol almanız gereken zaman unutmayın siz bedeninize iyi bakmazsanız bedeniniz de size iyi davranmaz. Ayrıca hayattaki en değerli şey sağlığınızdır.

GENEL : Fazla güvenmeyin çevrenizdekilere hepsi her zaman sizin için iyi olanları istemiyor olabilir. Gerçekten iyiliğinizi düşünenler konuşmuyor olabilir. Etrafınızda en az konuşanlara dikkat edin bugün. Onlar sizi daha çok seviyor.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: AÇIK KAHVE ( SÜTLÜ KAHVE ). Bu hafta eğer tatildeyseniz ki umarız öylesiniz ve en çok bikini giyiyorsunuzdur. Üzerinizde muhakkak sütlü kahve bir obje taşıyın. Bir bileklik yada bir kolye olabilir hele bir taş rengi olursa çok güzel olur.

ASLAN BURCU

AŞK: Duygu ve düşüncelerinizin doğruluğuna inanmanız, güveniyor olmanız çok güzel bir şey fakat dikkat edin bu dönemde kendinize duyduğunuz fazla güven sizleri ön göremeyeceğiniz hatalar yapmaya sürükleyebilir. Duygusal yaşamınızı etkileyebilecek olan bu duruma çok dikkat etmeniz gerekiyor. Unutmayın ! Hata insanlar için, ama kendinize olması gerekenden fazla güvenerek yaptığınız hataların sonuçlarının boyutu tahmin ettiğinizden çok daha büyük olabilir.

PARA: Çevrenizde sizden bilgi saklamaya çalışan kişiler olabilir. Bu gayet doğal bir durum. Siz sadece insanların rutin yaptıkları dışında nasıl hareket ettiklerini gözlemlemeye çalışın. Bu size istediğiniz maddiyata giden yolda yardımcı olacak. Hislerinize bu dönemde güvenmelisiniz. maddi anlamda hissettiğiniz yönde ilerlemeniz sizi kısa süreli de olsa rahata kavuşturacak.

AİLE: Aile içerisinde önemli zamanlar sizi bekliyor. İçerisinden geçtiğiniz dönemin ne konuda önemli olduğunun ilk sinyalini bugünlerde alacaksınız biraz dikkatli olun . Küçük ayrıntılar ortak hedeflerinize ulaşmanız konusunda yardımcı olacak. Anlık hezeyanlara kapılıp hem aileniz hem de aileniz için hatalı kararlar verebilirisiniz. Durumu en doğru şekilde değerlendirebilmek için kendinize “eğer normal bir zaman olsaydı ne yapılması gerekirdi” sorusunu sorun size yol gösterecek olan cevap burada gizli

SAĞLIK: Sağlığınız her şeyden daha önemli. Sağlıklı olabilmek için kendinize biraz daha fazla yönelmeniz gerekiyor. Çok sık kullandığınız hatta bağımlısı olduğunuz şeyleri biraz daha dengeli tüketmeye gayret etmelisiniz. Siz size zarar verme ihtimali olan şeyleri zaten çok iyi biliyorsunuz.

GENEL : Sürekli olarak içerisinde bulunduğunuz duruma onay almak isteğinde olmanız yaşadığınıza inanmadığınız inancını karşınızdaki kişilerde doğurabilir. Biraz düşünün hata dahi olsa siz bu durumu yaşamak istiyorsanız bu sizin hayatınız ve hata da, doğru da sizin yaşamınızı etkileyecek. Unutmamanız gereken en önemli şey ise hayatta mutlak doğru yada yanlış diye bir şeyin olmadığıdır. İniş çıkışları olan hayatın ta kendisinidir. Biraz rahat olmaya çalışın.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: GÜMÜŞ RENGİ. Bu hafta mümkün olduğunca parıltılı olmalısınız. Parlak çok az payetli bir renk aksesurlar kullanmaya gayret edin kolye ve bilezik haricinde olsun, kemeriniz de yada ayakkabınızda o parıltıyı öne çıkartın.

BAŞAK BURCU

AŞK: İç dünyanızın kafanızı karıştırabileceği bir döneme giriyorsunuz .İçinizde hissettiğiniz duygusal boşluk aşk yaşamınızla, aklınızda olan kişi ile ilgili değil, sadece biraz durup düşünmeniz gereken bir dönemdesiniz. Duygularınızı doğru değerlendirmeye gayret edin. Duygusal anlamda dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Daha ince eleyip sıkı dokumalısınız.

PARA: İş yaşamında bir şeyleri bir türlü yetiştiremiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili olarak zamanınızı size en doğru biçimde kullandıracak olan yardımcıları kullanmanızı eğer bunu başaramıyorsanız kendinizi bu konuda geliştirmek için gereken girişimi yapmanızın tam zamanı. Şimdi maddi olarak kendinize yapacağınız bu yatırım belki sizi biraz maddi anlamda zorlayabilir fakat yakın zamanda size kazandıracağı bilgiler ve zaman sayesinde çok daha hızlı yol almanıza yardımcı olacak.

AİLE: Aile çok önemlidir ve herkes bunu bilir, fakat önümüzdeki dönem süresince aile içi ilişkileriniz ile ilgili biraz daha dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Yapmanız gereken mesafeleri doğru şekilde belirlemeniz. Aileyi her konuda yakın tutmanız özel yaşamınıza huzursuzluk taşıma ihtimali çok yüksek. Özel yaşamınızın dengede durmasını önleyebilecek yorumlarla karşılaşabilirsiniz.

SAĞLIK: Küçük sorunları ihmalle büyük hale getirmemelisiniz. Bugüne kadar göz ardı ettiğiniz, gerekli özeni göstermediğiniz küçük sağlık problemleri bu dönemde biraz canınızı sıkabilir. Hemen önlem almanızı öneriyoruz. Bu sağlık problemleri yakın gelecekte canınızı çok sıkabilir.

GENEL : Aşk, ilişki, aile ücgeni bu dönemde sizi biraz yoruyor olabilir. Biraz kendinize yönelmelisiniz. Bunun ismi bencllik değildir. Unutmamanız gereken en önemli şey şu eğer siz iyi olmazsanız kimseye faydalı olamazsınız. Yaşadığınız yoğun duygusal tempo sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sıralar yaşayabileceğiniz ufak tefek baş ağrıları, karın ağrıları gibi küçük sağlık srunları size bu sinyali veriyor olabilir. Unutmayın sağlıklı olursanız ve zihniniz berrak olursa hem siz hem de çevrenizdekiler mutlu olacaktır.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: TURUNCU ( ORANJ). Turuncu bir gömlek veya turuncu spor ayakkabı fark etmez muhakkak üzerinizde bir turuncu bu hafta olmalı.

TERAZİ BURCU

AŞK: Sevgi her insanın ihtiyacıdır. Fakat sadece ihtiyacınız olduğu için bir insanla birlikte olmak son tahlilde kimseyi mutlu etmez. Yalnız kalmaktan korkarak kendiniz olmaktan vazgeçerseniz iç dünyanız başka dış dünyanız başka olur ve bu da sizi mutsuz eder. Bu dönem kendiniz olmaya daha fazla gayret etmeniz gereken bir dönem.

PARA: Para kısa zamanda ulaşılabilir bir şeydir. Aynı şekilde çok kısa zamanda kayıp da edilebilir. Bu durum her insanın moralini bozar . Bu süreç içinde geleceğinize yapacağınız yatırımlara yön vermeye gayret etmelisiniz. Böylece finans anlamında gelecek kaygılarınız minimuma inecektir. Daha huzurlu ve rahat hissedersiniz.

AİLE: Ailenizin aile dışından 3. bir göze ihtiyacı olabilir. Aile içinde tüm konularda tek başınıza mücadele etmekten vaz geçmenzi ve yardım almayı kabul etmenizi öneriyoruz.

SAĞLIK: Kendinizi arzu ettiğiniz sağlıkta görmüyor olabilirsiniz. Peki bunun için ne yaptığınıza dikkat ettiniz mi. Bu durumdan sadece şikayet mi ediyorsunuz yada sorunun ne olduğunu bulmaya çalışıyor yada zaten biliyor ve bu duruma göre mi davranıyorsunuz. Sağlığınız konusunda harekete geçme vakti sizin için geldi.

GENEL : Olumlu gördükleriniz olumsuz doğru bildiklerinizin yanlış olacağı dönemdesiniz. Endişe etmeyin hata yapmak her insana mahsus. Bunu kabul etmeniz size iyi glecek çok fazla yeni şey öğreneceksiniz.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: SOMON: Somon rengi bir gömlek veya bir t-shirt bu hafta en az 1 gün kullanmanız gereken bir üst giyim. Sizi olabildiğince görünür kılacak ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak.

Akrep Burcu

AŞK: Dirayetli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Kim, her ne söylerse söylesin kendinizden ödün vermeyin. Kendi isteklerinizden vazgeçmeniz yada onları ikinci plana atmanız, bu dönemde duygusal yaşamınız için iyi olmayacaktır. Şimdi sorun olarak görünmeyen küçük ayrıntılar konusunda bu dönemde tutarlı olmalısınız. Yoksa ileride bugün gösterdiğiniz fazla anlayış ileride sizin için sorun oluşturabilir. Duygularınıza ve mantığınıza güvenin.

PARA: Para dediğiniz şey sizleri daha iyi ve sağlıklı bir yaşama kavuşturmak için bir gereklilik. Ona kavuşabilmek için her zaman zor yoldan gitmek zorunda değilsiniz. Hoş olmayan şeyler de yapmak zorunda değilsiniz. Hayat sizi sürekli zora hazırladığı için belki de gözünüzün önünde duran ve çok kolay olan şeylere sadece “bu kadar kolay olamaz” düşüncesi ile bakmanız dolayısı ile zorlanıyor olabilirsiniz. Basit çözümleri görmeye ve uygulamaya gayret etmelisiniz.

AİLE: Ailenizde size çok yakın birinden bu dönemde uzak kalma ihtimaliniz var. Hayat bazen ayrılıklar getirebilir. Her şey güzel olacak çok fazla üzülmemeye gayret edin. Daha doğrusu üzülmeniz çok normal ama üzüntüye takılı kalmamaya gayret etmeye çalışın. Hayat aileyle çok güzel fakat hayatın kendisi de çok değerli bu dönemde bunu çok daha iyi anlayacaksınız

SAĞLIK: Kulaktan dolma bilgiler ile kendinizi tedavi etmeye çalışmayın bir uzmana görünün erken teşhis her sağlık sorununu çözer. Kimsenin hayatınızla oynamasına izin vermeyin hayatın riske atılamayacak kadar değerli olduğunuz zaten çok iyi biliyorsunuz.

GENEL : Maddi anlamda çok fazla kendinize dönmeniz bu sıralar sosyal çevrenizden uzaklaşmanıza neden olabilir. Bu durum çok değer verdiğiniz insanları ihmal etmenize sebep olursa bazı ufak tefek kırgınlıklar yaşanabilir. Sevdiğiniz insanlara biraz özen göstermelisiniz. Unutmayın gerçek aile ve dostluklarda para söz konusu değildir. Birlikte güzel zamanlar geçirebilmek için değer verdiğiniz insanlara ihtiyacınız olacak. Yoksa onca parayla tek başınıza ne yapabilirsiniz ki ?

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: SİYAH . Tüm giyiminiz simsiyah olmamak kaydı ile siyah bir gömlek veya siyah bir fular size kararlı ruhunuzu dışarı yansıtmanız açısından bu hafta yardım ediyor olacak.

YAY BURCU

AŞK: Geçmişin kafanızı karıştırma ihtimali olan bir dönem içerisine giriyorsunuz. Bu dönemde hayatınıza sokmak istediğiniz yada hayatınızdaki insanın geçmişini kurcalamaktan vazgeçmeniz sizin için daha sağlıklı sonuçlar doğuracak. Geçmişi sürekli kurcalamanız, hem onun içindeki geçmişi taze tutuyor hem de sizi üzüyor ve gereksiz huzursuzluklara yol açıyor. Aranızdaki ilişkinin doğruluğuna yönelin. Unutmayın, ilişki sadece iki kişi arasında yaşandığı süre içerisinde değerlidir. Bu dönem sizin için evham dönemi.

PARA: Para dediğiniz şey sizleri daha iyi ve sağlıklı bir yaşama kavuşturmak için bir gereklilik. Ona kavuşabilmek için her zaman zor yoldan gitmek zorunda değilsiniz. Hoş olmayan şeyler de yapmak zorunda değilsiniz. Hayat sizi sürekli zora hazırladığı için belki de gözünüzün önünde duran ve çok kolay olan şeylere sadece “bu kadar kolay olamaz” düşüncesi ile bakmanız dolayısı ile zorlanıyor olabilirsiniz. Basit çözümleri görmeye ve uygulamaya gayret etmelisiniz.

AİLE: Aile büyükleri her zaman en doğruyu bilemeyebilirler fakat iyi insanlar oldukları sürece sizin kötülüğünüzü de düşünmezler. Onların niyetlerini bilmeniz ve bazen doğru dillendiremeselerde bazı yanlı şeyleri görmüyor oldukları anlamına gelmez. Onları dinleyin ve kendi mantığınızda süzerek doğrulara karar vermeye gayret edin. Söylediklerini yapmasanız bile tecrübeleri ile işaret etkileri bazı doğru noktalar vardır onları yakalamaya gayret etmelisiniz.

SAĞLIK: Çok fazla kendinizi dinlemeyin. Sorunlarınız bu kadar fazla dinlediğiniz için artıyor olabilir. Evham yaparak kendinizi hasta etmeniz söz konusu. Vücudun beyini etkilediği kadar, beynin de vücudu yönetebildiğini unutmayın

GENEL : Fazla güvenmeyin çevrenizdekilere hepsi her zaman sizin için iyi olanları istemiyor olabilir. Gerçekten iyiliğinizi düşünenler konuşmuyor olabilir. Etrafınızda en az konuşanlara dikkat edin bugün. Onlar sizi daha çok seviyor.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: MOR. Çok iddialı gelebilir ama mor bir pantolon sizi hem farklı hem de seçeceğiniz uyumlu bir renk ile birlikte çok seçilen kılacaktır.

OĞLAK BURCU

AŞK: Daha önce başarısız bir ilişki yaşamanız yada şu an ilişkinizde başarısız hissetmeniz bundan sonra sürekli başarısız ilişki içerisinde olacağınız anlamına gelmez. Bu duygu her insanın zaman zaman kapıldığı bir duygudur. Ne olursa olsun eğer kendinizi eksik gördüğünüz noktalar varsa bunlara eğilmeye gayret edin. Göreceksiniz ki bugün çok zor görünen durumlar bir süre sonra şiddetli olumsuz etkisini yitirecek. Önemli olan daha önce duygusal anlamda yaşadığınız olumsuzluklardan neler öğrendiğiniz. Bir daha aynı tür olumsuzlukları yaşayıp yaşamamanız buna bağlı olacak

PARA: Para konusunda kendi içinizde hissettiğiniz endişelerden kurtulmak için uygun bir zaman periyodundasınız. Odağınıza parayı koymanız dolayısı ile arzu ettiğiniz gelire ulaşamıyor olabilirsiniz. Yapmakta olduğunuz yada yapmak istediğiniz şeye yönelirseniz, Bereket sizi bulacak. Yatırımınızı işiniz konusunda yapmalısınız. Odaklandığınız para kendi bereketini kesiyor olabilir.

AİLE: Aile içerisinde önemli zamanlar sizi bekliyor. İçerisinden geçtiğiniz dönemin ne konuda önemli olduğunun ilk sinyalini bugünlerde alacaksınız biraz dikkatli olun . Küçük ayrıntılar ortak hedeflerinize ulaşmanız konusunda yardımcı olacak. Anlık hezeyanlara kapılıp hem aileniz hem de aileniz için hatalı kararlar verebilirisiniz. Durumu en doğru şekilde değerlendirebilmek için kendinize “eğer normal bir zaman olsaydı ne yapılması gerekirdi” sorusunu sorun size yol gösterecek olan cevap burada gizli

SAĞLIK: Sağlık anlamında zor günler geride kalmak üzere. Bu dönemde geçmiş dönemde yaşadığınız sağlık ile ilgili problermleri iyileştirme dönemi içerisindesiniz. Yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz. Uygulamayı unutmayın.

GENEL : Hayatın içerisinde bazı şeylerin değerini görmekte zorlanıyor olabiliriz. Bu süreçte bu olguların değerini size yeniden hatırlatacak bazı şeyler yaşayacaksınız. İyice dikkatinizi verin yoksa hayatınızın en önemli kırılımlarından birini yaşayacaksınız. Eğer doğru olanı yapmıyor olursanız bu durum içerisinden çıkmanız biraz zaman alacak. Lütfen insani gerçeklerde kalmaya gayret edin ve öfkenizin mantığınızın önüne geçmesine izin vermeyin

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: BEYAZ. Bu hafta en az bir gününüz muhakkak beyaz hatta tabiri caiz ise bembeyaz olsun bu hem etrafınıza saçtığınız ışığı hemde ruhunuzun ferahlığını pekiştirecek.

KOVA BURCU

AŞK: Düşündüğünüz aşk şarkılardaki kadar derin olmayabilir. Yanlış anlamayın şarkılarda insanlar sadece güzelliklerden bahsederler ama hayatın kendisi içerisindeki ufak tefek kusurları da içerisine alan mükemmel bir güzellik sunar. Yani hatalar da insanların güzel bütünlüklerinin bir parçasıdır. Karşınızdaki insanın hataları kadar siz de hata yapabilirsiniz. aslında bunlar hata değil bitmeyen olgunlaşma öğretileridir. Bunu anlamanız sevgiye dair değerleri daha kolay kucaklamanıza yardımcı olacaktır.

PARA: İş yaşamında bir şeyleri bir türlü yetiştiremiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili olarak zamanınızı size en doğru biçimde kullandıracak olan yardımcıları kullanmanızı eğer bunu başaramıyorsanız kendinizi bu konuda geliştirmek için gereken girişimi yapmanızın tam zamanı. Şimdi maddi olarak kendinize yapacağınız bu yatırım belki sizi biraz maddi anlamda zorlayabilir fakat yakın zamanda size kazandıracağı bilgiler ve zaman sayesinde çok daha hızlı yol almanıza yardımcı olacak.

AİLE: Aile içerisinde önemli zamanlar sizi bekliyor. İçerisinden geçtiğiniz dönemin ne konuda önemli olduğunun ilk sinyalini bugünlerde alacaksınız biraz dikkatli olun . Küçük ayrıntılar ortak hedeflerinize ulaşmanız konusunda yardımcı olacak. Anlık hezeyanlara kapılıp hem aileniz hem de aileniz için hatalı kararlar verebilirisiniz. Durumu en doğru şekilde değerlendirebilmek için kendinize “eğer normal bir zaman olsaydı ne yapılması gerekirdi” sorusunu sorun size yol gösterecek olan cevap burada gizli

SAĞLIK: Sağlık hayattaki en önemli servetiniz. Biraz kafanızı bu konuya yormanızı tavsiye ediyoruz. Bu süreçte sağlığınız konusundaki eğilimler kısa süre sonra sizi bekleyen olumsuz durumlardan kolaylıkla kurtulmanıza yardımcı olacak. Unutmayın sağlık ihmal edilmez ve bir noktadan başlamanı gerekiyor.

GENEL : Size saygı duymalarını istiyorsanız çok fazla konuşmaktan vaz geçmelisiniz. Verdiğiniz sırlar size saygı değil aleyhinizde silah olarak kullanılabilir. Belki içinizi dökemezsiniz ama daha fazla güvende olursunuz.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: MOR. Çok iddialı gelebilir ama mor bir pantolon sizi hem farklı hem de seçeceğiniz uyumlu bir renk ile birlikte çok seçilen kılacaktır.

BALIK BURCU

AŞK: Bu sıralar çok yaygın bir hatalı düşünceye kapılıyor gibisiniz. Duygusal iletişim istediğiniz yada ilişki içinde olduğunuz insanı değiştirebileceğiniz duygusu taşıyor olabilirsiniz. Bu duygudan bir an önce çıkmalısınız çünkü insanları sahip oldukları hamurdan farklı bir şeye dönüştüremezsiniz. Bu çabanız başta sonuç veriyor gibi olsa da daha sonra kişi özüne doğru hareket edecektir, be bu çok doğal bir şeydir. Karşınızdakini olduğu gibi kabullenmeye çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer bunu başaramıyorsanız ilişkinizi tekrar gözden geçirmenizi öneriyoruz.

PARA: Maddi anlamda sıkıntılı bir döneme giriyor olabilirsiniz. Parasal anlamda daha temkinli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Bu dönem yeni yatırımlar yapmamanızı ve biraz daha tutumlu davranmanızı öneriyoruz. Harcamalarınızı gerçekten gereki ve ihtiyacınız olan şekilde yapmanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde istemediğiniz olumsuz durumlarla karşılaşmak durumunda kalabilirsiniz.

AİLE: Aile büyüklerinizin söylediklerine biraz daha fazla kulak vermenin tam zamanı. Çoğunlukla haklı olmanıza rağmen bu süreçte kendiniz adına doğru karar vermekte biraz daha zorlanabileceğiniz bir dönem. Biraz aileyi dinleyin ailenizin fertleri farklı amaçlarla da olsa size doğruları fısıldıyor olacaklar.

SAĞLIK: Çok fazla kendinizi dinlemeyin. Sorunlarınız bu kadar fazla dinlediğiniz için artıyor olabilir. Evham yaparak kendinizi hasta etmeniz söz konusu. Vücudun beyini etkilediği kadar, beynin de vücudu yönetebildiğini unutmayın

GENEL : Bu dönemde olumsuzluklar üst üste geliyor olabilir. Sizin için genel anlamda çok zor görünen hayat aslında sandığınızdan çok daha kolay. Bu dönem bunu fark edeceksiniz. Atacağınız adımları küçük küçük atmaya başlarsanız arzu ettiğiniz yolu kısaltmaya başlayacağınız bir süreç içerisine gireceksiniz. Ardından nasıl hızlandığınıza siz bile inanamayacaksınız.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: MOR. Çok iddialı gelebilir ama mor bir pantolon sizi hem farklı hem de seçeceğiniz uyumlu bir renk ile birlikte çok seçilen kılacaktır.