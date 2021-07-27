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20-40 Yaş Arası Erkeklerin Korkulu Rüyası

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20-40 Yaş Arası Erkeklerin Korkulu Rüyası
20-40 Yaş Arası Erkeklerin Korkulu Rüyası

20-40 yaş arası grubun kabusu haline gelen kronik prostatit rahatsızlığına dünya erkek nüfusunun yüzde 25'i en az bir kez yakalanıyor. Rahatsızlığın hissettirdiği "tenis topu üzerine oturmak" şeklinde anlatılıyor ve bütün erkeklerin potansiyel birer aday olduğu belirtiliyor. Hastalığın tedavisinde son dönemde botokstan cinsellik artırıcı ilaçlara kadar bir çok yöntem kullanılırken, beslenme, cinsel yaşama dikkat, dar kıyafetler kullanmaktan kaçınmak da önleyici tedbirler arasında yer alıyor.

Günlük yaşam kalitesi ve cinsel yaşamı büyük oranda etkileyen rahatsızlık ile ilgili "rehber" niteliği taşıyan bir çalışma yapıldı. Op. Dr. Coşkun Kaya 150'nin üzerindeki bilimsel makale taradı. Kendi deneyimlerini de kullanarak bu konu ile özellikle sosyal medyadan kaynaklanan kafa karışıklıklarını gidermek, herkesin kendini kontrol edin doktora ihtiyacı olup olmadığını anlamasını sağlamak için hazırladığı "Bilimsel Gözle, Halkın Diliyle Kronik Prostatit" yayınlandı.

PİNPON TOPUNUN ÜZERİNDE OTURMA

Çalışmada, rahatsızlık "Bir insan bir tenis topunun üstünde ne kadar oturabilir? Belki en fazla 2 dakika... Bir erkek düşünün aylardır hatta yıllardır tenis topunun üstünde oturuyor. Alt tarafa baskı yapmakla kalmayan bu top, idrar problemlerine ve cinsel bozukluklara neden olup erkeğin yaşam kalitesini de bozuyor. O topu oraya kim koydu, nasıl oraya geldi, ne zaman oluştu, nasıl ondan kurtulunur, kimse bilmiyor" şeklinde anlatıldı ve "Her erkek potansiyel bir kronik prostatit adayıdır" denildi.

İşte rehber nitelinde çalışmadan öne çıkarlar

İŞTE NEDENLER

Stress, sigara, alkol, düzensiz, dengesiz beslenme, spor yapmama, cinsel perhiz, aşırı sıklıkla yapılan (haftada 3-4 kez) cinsel ilişki, cinsel ilişkide boşalmayı engelleme kronik prostatit riskini arttırıyor.

DAR KIYAFET GİYMEYİN, UZUN SÜRE OTURMAYIN

Rahatsızlığa yakalanmak istemeyen erkeklere öneriler, "acılı, baharatlı, yiyecekler, hazır işlenmiş gıdalar, sigara, çay, kahve, meşrubatlardan uzak durun. Uzun süre bisiklet sürmekten kaçının. Uzun sure oturmayın; 2 saatte bir kalkıp 5-10 dakika ayakta durun, yürüyüş yapın. Dar iç çamaşırı veya kıyafet giymeyin, düzenli ve sağlıklı cinsel yaşam" olarak sıralanıyor.

YÜZDE 25

Dünyada erkeklerin yüzde 25'i en az bir kez kronik prostatite yakalanıyor. Ancak bunların yüzde 20'ye yakın bölümü utandıkları için (cinsel bazı sorunlar yaşadığı görülmesin diye) tedavi görmüyor. Hastalık en çok 20-40 yaş arasındaki genç erkeklerde görülüyor.

ALTERNATİF TEDAVİLER

Neden oluştuğu henüz tam anlamı ile bilinmiyor, kesin bir tedavisi de yok. Antibiyotiklerin yanısıra son dönemde cinsel gücü arttırıcı ilaçlar, akapuntur botoks gibi yöntemlere de başvuruluyor.

SÜNNETİN YARARLARI

Çinli araştırmacılar sünnetli ve sünnetsiz hastalara ilaç tedavisi uyguladı. 3 aylık değerlendirme sonrası sünnet de edilen grubun iyileşme oranının sünnetsizlere g re daha iyi olduğu ortaya koydu.

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