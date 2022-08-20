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20 Ağustos Cumartesi günü tüm burç yorumları!

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Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın!
20 Ağustos Cumartesi günü tüm burç yorumları!

20 Ağustos Cumartesi yani ayın yirminci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 20 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Koç burçların en incesi değildir ve bu hafta sonu haritanızın en açık sözlü alanına giren yöneticiniz Mars ile kendiniz için söyleyecek çok şeyiniz olacak. Diğerlerini dinlemeye daha az meyilli olduğunuz için içinizdekileri çok yüksek sesle söylememeye özen gösterin.

BOĞA

Enerji gezegeni Mars, bu hafta sonu burcunuzdan çıkıyor. Ama bu daha az maceracı veya daha az hırslı olacağınız anlamına gelmiyor. Aksine, iş dünyasında ilerlemek ve ondan para kazanmak söz konusu olduğunda her zamankinden daha cüretkar olacaksınız.

İKİZLER

Kaç kez geç kaldığının bir önemi yok, sanki hayatındaki olaylar üzerinde hiçbir kontrolün yokmuş gibi hisset, çünkü bugünden itibaren tekrar kaderinin efendisi olacaksın. En çok başarmak istediğiniz şeye odaklanın ve yüzde 100 onun için harekete geçin.

YENGEÇ

Önümüzdeki 48 saat içinde ne söylediğine dikkat et çünkü düşman olarak gerçekten istemediğin birini kızdırabilme ihtimalin var. Tanıştığınız insanlar hakkında güzel bir şey söyleyemiyorsanız, sessiz bir hafta sonu geçirmek daha iyi olabilir!

ASLAN

Mars, bu hafta sonu haritanızın grup aktivitelerini yöneten bölgesine giriyor, bu nedenle diğerleri liderliği almanızı isteyecek. Kendinizi tamamen göreve hazır hissetmeyebileceğinizden endişelenmeyin. İlerledikçe büyüyeceksiniz.

BAŞAK

Dünyada yükselmek, hatta belki de ünlü olmak istiyorsanız, şimdi hamlenizi yapmanın tam zamanı. İsteseniz bile gölgelerde saklanamayacaksınız. Evrenin çok sayıda ve çeşitli yeteneklerinizden yararlanma planları var.

TERAZİ

Bu hafta sonu her zamankinden daha maceracı ve girişken olacaksınız ve ayrıca yol boyunca tanıştığınız bazı insanlarla dostça bir rekabet duygusu olacak. Sportif olarak eğimliyseniz, kazanan olacağınızdan emin olabilirsiniz!

AKREP

Önümüzdeki 48 saat içinde finansal olarak değerinizi elde ettiğinizden emin olmanız son derece önemlidir. İşverenler ve kıdemli meslektaşlarınız size sadece hak ettiğiniz ödülleri vermekle kalmayacak, onlar için savaşmanız gerekecek. Bunun için sana saygı duyacaklar.

YAY

Mars bu hafta sonu karşı burcunuza geçerken hem kişisel hem de profesyonel olarak insanlarla nasıl ilişki kurduğunuza çok dikkat etmelisiniz. Eğer çok güçlü davranırsan, diğerleri sadece senden yüz çevirmez, sana da sırtını döner ve bu iyi bir şey değildir.

OĞLAK

İş cephesinde yoğun bir zaman yaklaşıyor, bu yüzden harekete geçin ve hayatınızdaki küçük şeylerin sorunsuz çalıştığından emin olun. Önümüzdeki birkaç hafta içinde birçok önemli şeyi halledebilirsiniz, ancak ayrıntıların üstünde kalmalısınız.

KOVA

Mars bu hafta sonu haritanızın en dinamik alanına giriyor, bu nedenle günleri tembellik ederek geçirebilirsiniz. Ancak yapmazsanız daha kazançlı çıkabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte hareket etmeli ve yeteneklerinizi sergilemelisiniz. Dünyanın senin zekana ihtiyacı var.

BALIK

Bu hafta sonu duygularınızın sizi alt etmesi gibi gerçek bir tehlike var, bu yüzden şimdi kendinize söz verin, bazı insanlar ne kadar kötü davranırsa davransın, bunun sizi ele geçirmesine izin vermeyeceğinize dair kendinize söz verin. Hayatın saçmalıklarının üzerinde dingin bir şekilde yükselin.

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