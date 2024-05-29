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20 Azerbaycanlı öğrenciye burs sağlanacak...

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’da Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya geldi.
20 Azerbaycanlı öğrenciye burs sağlanacak...

KKTC’nin Azerbaycan’la ilişkilere ‘bir millet, üç devlet’in ilişkileri olarak baktıklarını dile getiren Çavuşoğlu, ilişkilerin yeni boyuta taşınmasını görmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Azarbaycan’a gerçekleştirdikleri ilk ziyaretin, yeni biri iş birliği kapısı açmasını temenni eden Çavuşoğlu, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin Kıbrıslı Türk kardeşleriyle buluşmasını arzu ediyorum.” dedi.

Çavuşoğlu, iş birliğinin geliştirilmesi için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını da belirterek, KKTC’de öğrenim görmek isteyen 20 Azerbaycanlı öğrenciye burs sağlayacaklarını söyledi.

Görüşmenin, iki ülke iş birliklerinde dönemeç olacağına inanç belirten Çavuşoğlu, kendilerini kabul eden Emin Amrullayev’e teşekkür etti.

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Amrulllayev de Bakan Çavuşoğlu ve heyetini ülkesinde görmekten memnun olduğunu söyledi.

Amrullayev, son dönemde Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin iyi düzeye geldiğini vurgulayarak, iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Görüşmede Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi ve KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Tulganer de hazır bulundu.

 

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